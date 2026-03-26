Специалисты ДТЭК объявили о локальных графиках отключения света в некоторых населенных пунктах Одесской области на пятницу, 27 марта 2026 года.

Энергетики предупредили о новых графиках отключения света в Одесской области на 27 марта 2026, связанных с проведением плановых работ в электросетях, пишет Politeka.

В частности, в Одесской области графики отключения света 27 марта коснутся Раздельнянского городского территориального общества. По данным ДТЭК, обесточения будут проходить с 8:00 до 19:00 в следующих населенных пунктах:

Раздельная (некоторые дома по ул. Сергея Дмитриева, Европейская, Калиновая, Георгия Кирпы, Молодежная, Южная, Северная, Святониколаевская, Шевченко, пер. Космонавтов, Сергея Марченко, Независимый, Молодежный, Привокзальный, Яблоневый, Транспортный, Свято-Николаевский);

Новые Чобручи (Заводская, Цветочная, Нижняя, Новая, Новоселов, Одесская, Победы, Южная, Полевая, Садовая, Солнечная, Ставковая, Тенистая, Уютная, Центральная, Широкая, пер. Полевой, Новоселовский);

частично Велизарово (Лесная, Клубничная);

Парканцы (Озерная, Спортивная);

Надежна (Вишневая, Лесная, Олимпийская);

частично Шевченково, Староселье, Покровка, Сухое, Новый Гребеник.

А с 8 до 17 часов ограничения электроснабжения в городе Раздельная будут действовать для домов по адресу ул. Горького, 24; Сергея Дмитриева, 1А, сообщает Politeka.

Кроме того, локальные графики отключения света 27 марта будут применяться также в пределах Южновского городского территориального общества. С 9:00 до 19:00 без электроэнергии останутся жители г. Южный по адресам Заводская, 3А, Иванова, 24, а также с. Григоровка (Черноморская, 1).

