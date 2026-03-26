Фахівці ДТЕК оголосили про локальні графіки відключення світла в деяких населених пунктах Одеської області на пʼятницю, 27 березня 2026.

Енергетики попередили про нові графіки відключення світла в Одеській області на 27 березня 2026 року, повʼязані з проведенням планових робіт в електромережах, пише Politeka.

Зокрема в Одеській області графіки відключення світла 27 березня торкнуться Роздільнянської міської територіальної громади. За даними ДТЕК, знеструмлення відбуватимуться з 8:00 до 19:00 у таких населених пунктах:

Роздільна (деякі будинки по вул. Сергія Дмитрієва, Європейська, Калинова, Георгія Кірпи, Молодіжна, Південна, Північна, Святомиколаївська, Шевченка, пров. Космонавтів, Сергія Марченка, Незалежний, Молодіжний, Привокзальний, Яблуневий, Транспортний, Свято-Миколаївський);

Нові Чобручі (Заводська, Квіткова, Нижня, Нова, Новоселів, Одеська, Перемоги, Південна, Польова, Садова, Сонячна, Ставкова, Тіниста, Затишна, Центральна, Широка, пров. Польовий, Новоселівський);

частково Велізарове (Лісова, Полунична);

Парканці (Озерна, Спортивна);

Надія (Вишнева, Лісна, Олімпійська);

частково Шевченкове, Старосілля, Покровка, Сухе, Новий Гребеник.

А з 8 до 17 години обмеження електропостачання в місті Роздільна діятимуть для будинків за адресами вул. Горького, 24; Сергія Дмитрієва, 1А, повідомляє Politeka.

Крім того, локальні графіки відключення світла 27 березня застосовуватимуть також у межах Південнівської міської територіальної громади. З 9:00 до 19:00 без електроенергії залишаться мешканці м. Південне за адресами Заводська, 3А, Іванова, 24, а також с. Григорівка (Чорноморська, 1).

Останні новини України:

