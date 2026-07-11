Дефицит продуктов в Одессе усилился из-за нехватки гречки после слабого урожая в прошлом году, сообщают источники.

В городе зафиксировали понижение доступности популярной крупы. Причиной стала невысокая урожайность культуры, которая по итогам сезона оказалась среди самых плохих за последние 25 лет. Это оказало существенное влияние на наполнение полок в торговых сетях.

По словам представителей отрасли, внутреннее производство не покрывает потребности потребителей, хотя спрос остается стабильным. Текущие показатели приближены к кризисным периодам прошлых лет, когда рынок уже сталкивался с подобными трудностями.

Основным способом разрешения ситуации остается импорт. Раньше поставки обеспечивали несколько стран, однако в настоящее время часть из них сосредоточилась на собственных нуждах, что ограничивает внешние отгрузки.

Дополнительные сложности создают военные условия. Прямые поставки отдельных партий временно недоступны, поэтому продукцию транспортируют по альтернативным путям: ее перерабатывают в третьих странах, после чего доставляют в Украину.

Аналитики отмечают, что дефицит продуктов в Одессе частично удастся снизить благодаря импортным поставкам. Это поможет сдержать резкий рост стоимости. По оценкам, цена за килограмм гречихи составит примерно 60–90 гривен.

Жителям советуют контролировать наличие товаров в магазинах и избегать чрезмерных закупок. Рациональный подход к затратам позволит лучше адаптироваться к изменениям.

Ситуация на рынке будет зависеть от стабильности новых поставок и логистических возможностей. Специалисты отмечают, что колебания могут продолжаться некоторое время, пока баланс между спросом и предложением не возобновится.

Источник: AgroReview

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