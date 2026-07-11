Дефіцит продуктів в Одесі посилився через нестачу гречки після слабкого врожаю минулого року, повідомляють джерела.

У місті зафіксували зниження доступності популярної крупи. Причиною стала невисока врожайність культури, яка за підсумками сезону опинилася серед найгірших за останні 25 років. Це суттєво вплинуло на наповнення полиць у торговельних мережах.

За словами представників галузі, внутрішнє виробництво не покриває потреби споживачів, хоча попит залишається стабільним. Поточні показники наближені до кризових періодів минулих років, коли ринок уже стикався з подібними труднощами.

Основним способом вирішення ситуації залишається імпорт. Раніше постачання забезпечували кілька країн, однак нині частина з них зосередилася на власних потребах, що обмежує зовнішні відвантаження.

Додаткові складнощі створюють воєнні умови. Прямі поставки окремих партій тимчасово недоступні, тому продукцію транспортують альтернативними шляхами: її переробляють у третіх країнах, після чого доставляють в Україну.

Аналітики зазначають, що дефіцит продуктів в Одесі частково вдасться зменшити завдяки імпортним поставкам. Це допоможе стримати різке зростання вартості. За оцінками, ціна за кілограм гречки становитиме приблизно 60–90 гривень.

Мешканцям радять контролювати наявність товарів у магазинах та уникати надмірних закупівель. Раціональний підхід до витрат дозволить краще адаптуватися до змін.

Ситуація на ринку залежатиме від стабільності нових поставок і логістичних можливостей. Фахівці наголошують, що коливання можуть тривати певний час, поки баланс між попитом і пропозицією не відновиться.

Джерело: AgroReview

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