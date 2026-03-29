Графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю с 30 марта по 5 апреля охватят часть населенных пунктов, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили несколько местных общин на своих официальных страницах в Facebook.

Будут действовать графики отключения света в Ивано-Франковской области на неделю с 30 марта по 5 апреля. Они внедрены в связи с техническим обслуживанием и модернизацией электросетей. Такие работы направлены на повышение надежности системы и сокращение риска аварийных ситуаций, поэтому в отдельных населенных пунктах возможны временные перебои с электроснабжением.

Жителям рекомендуют заранее учесть эти отключения и спланировать свои дела с учетом возможных временных неудобств.

30.03.2026 года с 08:00 до 15:00 без электроэнергии будет оставаться Рожнив. Ограничения коснутся улиц:

Ивана Франка, Корбатюка, Котляревського, Мыхайла Грушевського, Фенка.



С 30 марта по 3 апреля с 08:00 до 19:00 часов электроснабжение будет отсутствовать в селе Старуня на улице Лукавець.

01.04.2026 с 10:00 до 18:00 свет будут выключать в селе Пидгиря на улице Ивана Франко.

02.04.2026 года с 08:00 до 29:00 электроснабжение временно будет отсутствовать в селе Пидгайчыки на улицах:

Леси Украинки, Перемогы, Чигры.

Также 2 апреля с 09:00 до 17:00 отключения состоятся в селе Хмеливка по улицам Михаила Грушевского, Незалежности и Сичовых Стрильцив.

В этот же период, со 2 по 3 апреля с 10:00 до 18:00 , ограничения будут действовать в селе Похивка на улице Тараса Шевченко.

03.04.2026 с 09:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители поселка Богородчаны на улицах Мыру та Украинський, а также в селе Пидгиря на улицы Ивана Франка.

04.04.2026 года в связи с плановыми работами с 09:00 по 17:00 будет отсутствовать электроснабжение в таких населенных пунктах Старый Лысець по следующим адресам:

Незалежности, Устыма Кармелюка, Лугова, Молодижна, Тараса Шевченка, Тракторна.

