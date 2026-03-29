Графіки відключення світла у Івано-Франківській області на тиждень з 30 березня по 5 квітня вводяться через проведення пдпанових робіт.

Про це повідомили кілька місцевих громад на своїх офіційних сторінках у Facebook.

Діятимуть графіки відключення світла у Івано-Франківській області на тиждень з 30 березня по 5 квітня. Вони запроваджені у зв’язку з технічним обслуговуванням та модернізацією електромереж. Такі роботи спрямовані на підвищення надійності системи та зменшення ризику аварійних ситуацій, тому в окремих населених пунктах можливі тимчасові перебої з електропостачанням.

Мешканцям рекомендують заздалегідь врахувати ці відключення та спланувати свої справи з урахуванням можливих тимчасових незручностей.

30.03.2026 року з 08:00 до 15:00 години без електроенергії залишатиметься Рожнів. Обмеження торкнуться вулиць:

Івана Франка, Корбатюка, Котляревського, Михайла Грушевського, Фенка.

З 30 березня по 3 квітня з 08:00 до 19:00 години електропостачання буде відсутнє у селі Старуня на вулиці Лукавець.

01.04.2026 року з 10:00 до 18:00 світло вимикатимуть у селі Підгір’я на вулиці Івана Франка.

02.04.2026 року з 08:00 до 29:00 електропостачання тимчасово буде відсутнє в селі Підгайчики на вулицях:

Лесі Українки, Перемоги, Чігри.

Також 2 квітня з 09:00 до 17:00 відключення відбудуться у селі Хмелівка на вулицях Михайла Грушевського, Незалежності та Січових Стрільців.

У цей же період, з 2 по 3 квітня з 10:00 до 18:00, обмеження діятимуть у селі Похівка на вулиці Тараса Шевченка.

03.04.2026 року з 09:00 до 17:00 без електроенергії залишаться жителі селища Богородчани на вулицях Миру та Українській, а також у селі Підгір’я на вулиці Івана Франка.

04.04.2026 року у зв’язку з плановими роботами з 09:00 по 17:00 буде відсутнє електропостачання в таких населених пункті Старий Лисець за такими адресами:

Незалежності, Устима Кармелюка, Лугова, Молодіжна, Тараса Шевченка, Тракторна.

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Львові: які саме зміни відбулися.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львівській області: про що попереджають українців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де саме пропонують 38 тисяч зарплати.