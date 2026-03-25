Жителям советуют заранее ознакомиться со всеми изменениями и графиком движения, чтобы свыкнуться с новым графиком движения транспорта в Ивно-Франковске и планировать поездки без задержек.

В Ивано-Франковске с 6 апреля вступает в действие новый график движения транспорта, предусматривающий запуск маршрута коммунального общественного транспорта, передает Politeka.net.

Об этом сообщили мэр Руслан Марцинкив и заместитель городского головы Михаил Смушак.

Маршрут и схема движения

Новый маршрут будет курсировать от района «Метро» через Волчинецкое направление до автостанции №2 на улице Мазепы. Далее транспорт будет двигаться по улицам Довженко и Петлюры, обеспечивая связь с ключевыми жилыми и коммерческими районами города.

Вид транспорта

Обслуживать линию будут дуобусы – современные транспортные средства, способные работать как на электротяге, так и на обычном топливе. Это позволит уменьшить расход топлива, сократить выбросы вредных веществ и повысить эффективность перевозок.

Преимущества для пассажиров

Благодаря новому маршруту жители получат удобный и быстрый доступ к центральным районам, автостанциям и торговым точкам. Кроме того, внедрение дуобусов будет способствовать снижению пробок на магистральных улицах и повышению комфорта поездок.

Запуск маршрута является частью комплексной программы по модернизации общественного транспорта в Ивано-Франковске.

Жителям советуют заранее ознакомиться со всеми изменениями и графиком движения, чтобы свыкнуться с новым графиком движения транспорта в Ивно-Франковске и планировать поездки без задержек.

Кроме того, в Ивано-Франковской области сообщали о новом графике движения поездов.

Такие решения объясняют необходимостью проведения ремонтных работ, влияющих на курсирование транспорта в регионе.

Источник

Последние новости Украины:

