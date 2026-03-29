Облэнерго предупреждает о новых локальных графиках отключения света в Волынской области на понедельник и вторник, 30 и 31 марта 2026 года.

В некоторых населенных пунктах Волынской области 30 и 31 марта 2026 будут применять специальные графики отключения света, связанные с проведением плановых работ в электросетях, пишет Politeka.

По данным облэнерго, 30 марта графики отключения света в Волынской области коснутся Дубовской сельской территориальной общины. Там с 11:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители с. Буцынь по улице Юбилейная.

Также в течение следующих дней плановые обесточения будут проходить в пределах Поворского сельского территориального общества Волынской области. В понедельник с 8:00 до 17:00 ограничения электроснабжения будут действовать в с. Поворск на ул. Остаплюка, сообщает Politeka.

Во вторник, 31 числа, обесточения будут происходить ориентировочно с 9:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:

Гривятки (ул. Молодежная, Независимости, Садовая, Независимая);

Козлиничи (Центральная, Новая);

Луковка (Набережная, Победы).

Кроме того, 31 марта графики отключения света будут применяться в городе Луцк. Приблизительно с 12:30 до 17:00 будет прекращено электроснабжение для домов по следующим адресам: ул. Нахимова, С. Кривенького, Менделеева, Нестерова, Попова, Липовая, Дубовая, Ватутина, Яблоневая, Холодноярская, частично Путинцева (д. 36-50, 43-49), Владимирская (44-68), Берестовая (11).

