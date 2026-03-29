Обленерго попереджає про нові локальні графіки відключення світла в Волинській області на понеділок і вівторок, 30 та 31 березня 2026 року.

У деяких населених пунктах Волинської області 30 та 31 березня 2026 року будуть застосовувати спеціальні графіки відключення світла, повʼязані з проведенням планових робіт в електромережах, пише Politeka.

За даними обленерго, 30 березня графіки відключення світла в Волинській області торкнуться Дубівської сільської територіальної громади. Там із 11:00 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці с. Буцинь по вулиці Ювілейна.

Також протягом наступних днів планові знеструмлення відбуватимуться в межах Поворської сільської територіальної громади Волинської області. У понеділок із 8:00 до 17:00 обмеження електропостачання діятимуть у с. Поворськ по вул. Остаплюка, повідомляє Politeka.

У вівторок, 31 числа, знеструмлення відбуватимуться орієнтовно з 9:00 до 17:00 у таких населених пунктах:

Грив’ятки (вул. Молодіжна, Незалежності, Садова, Незалежна);

Козлиничі (Центральна, Нова);

Луківка (Набережна, Перемоги).

Крім того, 31 березня графіки відключення світла будуть застосовувати також у місті Луцьк. Приблизно з 12:30 до 17:00 буде припинено електропостачання для будинків за такими адресами: вул. Нахімова, С. Кривенького, Менделєєва, Нестерова, Попова, Липова, Дубова, Ватутіна, Яблунева, Холодноярська, частково Путінцева (буд. 36-50, 43-49), Володимирська (44-68), Берестова (11).

