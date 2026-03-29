Специалисты ДТЭК предупреждают о новых локальных графиках отключения света в Одесской области на следующую неделю - с 30 марта по 5 апреля 2026 года, пишет Politeka.

В рамках Раздельнянского городского территориального общества в Одесской области, по данным ДТЭК, графики отключения будут применять в течение двух дней. Во вторник, 31 марта, без электроэнергии там останутся жители таких населенных пунктов:

Покровка (ул. Энергетическая; Мира, 79, 81, 83, 89, 91, 93, 95, 99, 100-109, 112, 114-118, 120-132, 134, 136, 138, 2; 2; Шаманская, 20-24) – с 10:00 до 19:00;

Раздельная (Сергея Дмитриева, 1А) – с 9:00 до 20:00;

Николаевка (Степная, 2, 3, 28, 34) – с 9:00 до 20:00.

А в среду, 1 апреля, ограничения электроснабжения снова коснутся г. Раздельная (Святого Иннокентия, 24, Сергея Дмитриева, 1А) – с 9:00 до 17:00, а также с. Николаевка (Степная, 2, 3, 28, 34) – с 8:30 до 20:00, сообщает Politeka.

На территории Куяльницкой общины обесточивания состоятся с 9 до 19 часов: 30.03 – в селе Дибривка, а 01.04 – в с. Новый Мир, Куяльник, Великая Кондратовка, Оброчное, Ставки, Петровка, Вестерничане, Качуровка (ул. Центральная, Зеленая, Новоселов), Вишневое (Центральная, Победы), Малый Куяльник (Южная), Федоровка (Школьная, Тумачевская).

О других графиках отключения света в Одесской области на неделю с 30 марта по 5 апреля ДТЭК объявит позже, следите за официальными сообщениями компании.

Последние новости Украины:

