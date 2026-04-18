Новая система оплаты проезда в Ровенской области готовится к запуску, сообщает Politeka.

Она позволит оплачивать поездки по электронной карте или QR-коду, постепенно отходя от наличных.

История безналичных расчетов в городе началась еще в 2014 году, когда обсуждали введение проездной карты для всего общественного транспорта. Первые попытки реализовать идею прошли в 2020-м, когда можно было пользоваться Pay Pass через банковские счета.

Южнокорейская компания MST Global Inc должна была помочь с технической частью — установкой считывающих устройств и организацией пунктов продаж карт. Однако полноценного перехода на безналичную оплату тогда добиться не удалось.

Сегодня внедрение электронной системы активно поддерживают жители. Особенно это касается льготников, которые смогут пользоваться транспортом без проблем с наличными. Обычные пассажиры тоже оценивают нововведение положительно, отмечая дисциплинирующий эффект и удобство.

Начальник управления транспорта и связи Ровенского горисполкома Дмитрий Царук объясняет, что сейчас идет тестовый этап: проверяют терминалы, уточняют решение исполкома и горсовета, чтобы учесть все нюансы оплаты картами. Планируется установка терминалов на ключевых остановках для удобства пассажиров и гостей города.

Остальные украинские города уже прошли подобный путь. Во Львове можно расплачиваться банковской картой, картой львовянина или мобильным приложением. Хмельницкий с июля 2024 полностью отказался от наличности. В Черкассах безналичный билет стоит дешевле, чем оплата наличными. Винница внедрила электронные карты на весь коммунальный транспорт.

Таким образом Ровно приближается к современным стандартам и обеспечивает жителям удобный и безопасный способ оплаты проезда. Новая система оплаты проезда в Ровенской области позволит гражданам экономить время и избегать ненужных контактов с наличными.

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области: какое решение принято по новым ценам

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области: как изменились суммы в платежках.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Ровно: какие именно изменения вводятся.