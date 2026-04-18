Нова система оплати проїзду у Рівненській області готується до запуску, передає Politeka.

Вона дозволить оплачувати поїздки електронною карткою або QR-кодом, поступово відходячи від готівки.

Історія безготівкових розрахунків у місті почалася ще в 2014 році, коли обговорювали запровадження проїзної картки для всього громадського транспорту. Перші спроби реалізувати ідею відбулися у 2020-му, коли можна було користуватися Pay Pass через банківські рахунки.

Південнокорейська компанія MST Global Inc мала допомогти з технічною частиною — встановленням зчитувальних пристроїв та організацією пунктів продажу карток. Проте повноцінного переходу на безготівкову оплату тоді досягти не вдалося.

Сьогодні запровадження електронної системи активно підтримують мешканці. Особливо це стосується пільговиків, які зможуть користуватися транспортом без проблем із готівкою. Звичайні пасажири теж оцінюють нововведення позитивно, відзначаючи дисциплінуючий ефект та зручність.

Начальник управління транспорту і зв’язку Рівненського міськвиконкому Дмитро Царук пояснює, що зараз триває тестовий етап: перевіряють термінали, уточнюють рішення виконкому і міськради, аби врахувати всі нюанси оплати картками. Планується встановлення терміналів на ключових зупинках для зручності пасажирів і гостей міста.

Інші українські міста вже пройшли подібний шлях. У Львові можна розплачуватися банківською карткою, карткою львів’янина або мобільним додатком. Хмельницький з липня 2024 року повністю відмовився від готівки. У Черкасах безготівковий квиток коштує дешевше, ніж оплата готівкою. Вінниця впровадила електронні картки на весь комунальний транспорт.

Таким чином, Рівне наближається до сучасних стандартів і забезпечує мешканцям зручний та безпечний спосіб оплати проїзду. Нова система оплати проїзду у Рівненській області дозволить громадянам економити час і уникати непотрібних контактів із готівкою.

