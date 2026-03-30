График отключения газа с 31 марта по 4 апреля в Хмельницкой области будет введен из-за плановых ремонтно-модернизационных работ, сообщает Politeka.
Как сообщили в местном филиале ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 31 марта по 4 апреля в Хмельницкой области предусматривает работы в селе Копистин, Староконстантиновской общине, городе Хмельницком и поселке Теофиполь.
Подобные плановые работы позволяют предотвратить аварийные ситуации и поддерживать стабильную работу газовых сетей. А своевременное выполнение всех рекомендаций специалистов поможет жильцам безопасно пользоваться голубым топливом.
Прежде всего, планируются ремонтно-модернизационные работы с временным прекращением распределения голубого топлива потребителям Копыстина по улицам Пригородская, Прибужская, 1217 км Хмельницкой городской территориальной громады. Данные работы будут проходить 31 марта 2026 с 9:00.
В Староконстантиновской территориальной общине временно не будет поставок в населенных пунктах Дубина, Кучевка, Костянец, Прохоровка и Стецьки. Работы начнутся 31 марта 2026 в 9:00.
В городе Хмельницком по адресу улица Романа Шухевича, 91/2 планируется модернизация системы газоснабжения с 30 марта по 4 апреля 2026 года.
Для поселка Теофиполь газоопасные ремонтные работы состоятся 1 апреля 2026 на ул. Небесной сотни, 73.
Поэтому местным жителям следует учитывать график отключения газа с 31 марта по 4 апреля в Хмельницкой области во избежание недоразумений и бытовых неудобств.
Последние новости Украины:
