В связи с плановыми работами вводятся графики отключения света в Киевской области на неделю с 30 марта по 5 апреля.

Графики отключения света в Киевской области на неделю с 30 марта по 5 апреля охватят только часть региона, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных «Київських регіональних електромереж».

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях электричества будут проводить профилактические работы в пределах региона. В этой связи вводят графики отключения света в Киевской области на неделю с 30 марта по 5 апреля.

30 марта выключат электричество из-за профилактических работ. Света не будет с 08:00 до 19:00 в селе Иванковычи по адресам:

Авиаторив — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 3; 30; 32; 34; 36; 36А; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 5; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 7; 9

Аркадиивська — 1; 1-А; 1Б

Архитектурна — 4; 7

Бузкова — 1; 10; 13; 14; 14-А; 15; 16А; 16-А; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 27; 4; 45/1; 45В; 45Г; 5; 6; 6Б; 7; 8; 9

Вербыцького — 16

Вышнева — 10

Гончарна — 1; 2; 3; 4

Заповидна — 43

Захысныкив Витчызны — :1296; :1434; :1496; 1; 10; 100-В; 106-А; 10В; 11; 113; 11-В; 12; 14; 15; 1502; 16; 16В; 17; 17-В; 18А; 1А; 1-В; 2; 20; 21; 21-В; 22; 22-В; 23В; 24; 25; 25А; 25Б; 27; 27Г; 27Д; 28; 28-В; 29; 29А; 29-В; 2Б; 2-Г; 3; 30; 30А; 30Б; 30В; 31; 31В; 32; 32В; 33; 34; 34В; 35; 35Г; 35Д; 36; 37; 38; 38А; 38-К; 39; 39А; 3-Б; 3-В; 4; 40; 41; 42; 44; 4В; 6; 6-В; 7; 7А; 7-В; 8; 8В; 9; 9-А; 9-В; Б/Н

Зелена — 12; 14; 15; 16; 2; 23; 23-А; 25; 27; 27-А; 29; 35-А; 35-Б; 37; 38; 3А; 40; 41; 42; 43; 44; Б/Н

Зоряна — 1; 10; 10А; 11; 11А; 12; 13; 13А; 14; 14А; 15; 15А; 16; 16А; 17; 17А; 1А; 2; 2А; 3; 3А; 4; 43а; 49; 4А; 5; 5А; 6; 6А; 7А; 8; 8А; 9; 9А

Козача — 4

Космонавтив — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 14А; 16; 18; 2; 20; 24; 26; 28; 3; 30; 32; 33-А; 36; 38; 40; 42; 42-А; 5; 6; 7; 8; 9

Круглыцька — 1; 16; 17; 17А; 18; 18А; 19; 2; 20; 21; 22; 4; 9

Лисна — 10-Б; 13; 15; 17; 2; 21; 23; 24; 27А; 2А; 3; 4; 5; 6; 7

Лугова — 24; 25; 29/1; 31/2; 32А; 33/11.

31 марта в целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить профилактические работы в пределах Переяславской территориальной громады. Они продлятся с 08:30 до 19:00 часов в городе Переяслав по следующим адресам:

Берла Арсения — 12; 14; 1А; 1Б; 7

Героив Чорнобиля — 14; 18; 2; 20; 6

Коломийця Володымыра — 2А

Левчука Остапа — 1; 10; 11; 12; 12А; 13; 15; 15/А; 17; 17А; 19; 19А; 19Б; 2; 23; 25; 2А; 2Б; 3; 4; 4А; 5; 5/А; 5/Б; 6; 6А; 7; 8; 8А; 9

Лесыка Анатолия — 13; 15; 3 2

Ляскоронського Васыля — 1; 2; 4; 7

Михновськых Братив — 27

Мицкевыча Адама — 10; 14; 15/1; 16; 18; 26; 3; 9

Мищанська — 10; 10А; 11; 11А; 12; 14; 8; 8Б; 8В; 9; 9А

Пасична — 10; 14; 15; 15А; 16; 16А; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 24А; 26; 27А; 28А; 29; 29А; 33 б; 33А; 33Б; 33в; 35; 35Б; 37; 39; 6

Пидварська — 61; 63; 81; 85; 87; 88; 99

Потапенка Ярослава — 60Ж; 62; 62А; 62Б; 62В; 62Ж; 62И; 62К; 64; 64А; 64-А; 67/е; 67Г; 68; 69; 69А; 69Б; 70; 71; 71А; 71Б; 71-б; 72; 72А; 73; 74; 74А; 75; 76; 76-а; 77; 78; 78А; 79; 80; 81А; 81Б; 84А; 85; 87; 87А; 89

Сагайдачного Петра — 28

Ярослава Мудрого — 8

пров. Берла Арсения — 1; 2; 3; 4; 8

пров. Ляскоронського Васыля — 2; 5; 7.

Также свет исчезнет с 10:00 до 15:00 в селе Гланышив на таких улицах:

Вышнева — 1; 10; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 1Б; 20; 3; 4; 42; 5; 6; 8

Покровська — 14А; 20-В; 24 А; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 77

Садова — 14

Старо-Рудня — 18

Чорнобаивська — 12

Шевченка Тараса — 1; 10; 12; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

Последние новости Украины:

