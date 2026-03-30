Графік відключення газу з 31 березня по 4 квітня у Хмельницькій області поппереджає про низку тимчасових незручностей у кількох громадах.

Графік відключення газу з 31 березня по 4 квітня у Хмельницькій області введуть через планові ремонтно-модернізаційні роботи, повідомляє Politeka.

Як проінформували у місцевій філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 31 березня по 4 квітня у Хмельницькій області передбачає роботи у селі Копистин, Старокостянтинівській громаді, місті Хмельницькому та селищі Теофіполь.

Подібні планові роботи дозволяють запобігти аварійним ситуаціям і підтримувати стабільну роботу газових мереж. А своєчасне виконання всіх рекомендацій фахівців допоможе мешканцям безпечно користуватися блакитним паливом.

Перш за все, плануються ремонтно-модернізаційні роботи з тимчасовим припиненням розподілу блакитного палива споживачам Копистина по вулицях Приміська, Прибузька, 1217-км Хмельницької міської територіальної громади. Дані роботи проходитимуть 31 березня 2026 року з 9:00.

У Старокостянтинівській територіальній громаді тимчасово не буде постачання у населених пунктах Дубина, Кучівка, Костянець, Прохорівка та Стецьки. Роботи розпочнуться 31 березня 2026 року о 9:00.

У місті Хмельницькому за адресою вулиця Романа Шухевича, 91/2 планується модернізація системи газопостачання в період з 30 березня по 4 квітня 2026 року.

Для селища Теофіполь газонебезпечні ремонтні роботи відбудуться 1 квітня 2026 року на вул. Небесної Сотні, 73.

Тож місцевим мешканцям варто враховувати графік відключення газу з 31 березня по 4 квітня у Хмельницькій області, щоб уникнути непорозумінь та побутових незручностей.

