С 1 апреля 2026 года возможна потеря пенсии для жителей Харьковской области с 1 апреля, если граждане не подтвердят отсутствие получения выплат от российской федерации, Politeka.

Об этом сообщают органы Пенсионного фонда Украины.

Находящиеся за границей пенсионеры на временно оккупированных территориях или выехавшие из них должны обязательно информировать фонд до указанного срока. Временное продление начислений действует только до конца марта.

Норма введена постановлением Кабинета Министров Украины №126 от 3 февраля 2026 года. Она охватывает лиц, которые в прошлом году прошли идентификацию, но не сообщили Пенсионному фонду об отсутствии получения ежемесячного пожизненного содержания от органов пенсионного обеспечения РФ.

Чтобы сохранить право на выплаты, можно воспользоваться одним из способов:

Дистанционно через личный кабинет на вебпортале фонда, выбрав отметку «Не получаю пенсию в другом государстве, в том числе от органов пенсионного обеспечения России».

Во время видеосвязи — ответить специалисту во время идентификации, зафиксированного в решении об установлении личности.

— ответить специалисту во время идентификации, зафиксированного в решении об установлении личности. Лично в сервисном центре, подав заявление на назначение, перерасчет или продление пенсии с соответствующей отметкой.

До конца 2026 г. пенсионеры также должны пройти очередную физическую идентификацию для подтверждения права на выплаты.

Таким образом, потеря пенсии для жителей Харьковской области с 1 апреля становится реальной для тех, кто не исполнит обязанность подтверждения отсутствия других пенсионных поступлений, поэтому важно действовать раньше времени, чтобы избежать прекращения выплат.

