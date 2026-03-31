З 1 квітня 2026 року можливе втрата пенсії для мешканців Харківської області з 1 квітня, якщо громадяни не підтвердять відсутність отримання виплат від російської федерації, Politeka.

Про це повідомляють органи Пенсійного фонду України.

Пенсіонери, які перебувають за кордоном, на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них, повинні обов’язково інформувати фонд до зазначеного терміну. Тимчасове продовження нарахувань діє лише до кінця березня.

Норма запроваджена постановою Кабінету Міністрів України №126 від 3 лютого 2026 року. Вона охоплює осіб, які минулого року пройшли ідентифікацію, але не повідомили Пенсійний фонд про відсутність отримання щомісячного довічного утримання від органів пенсійного забезпечення рф.

Щоб зберегти право на виплати, можна скористатися одним із способів:

Дистанційно через особистий кабінет на вебпорталі фонду, обравши позначку «Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема від органів пенсійного забезпечення рф».

Під час відеозв'язку — дати відповідь фахівцю під час ідентифікації, що зафіксується у рішенні про встановлення особи.

Особисто у сервісному центрі, подавши заяву на призначення, перерахунок або продовження пенсії з відповідною позначкою.

До кінця 2026 року пенсіонери також повинні пройти чергову фізичну ідентифікацію для підтвердження права на виплати.

Таким чином, втрата пенсії для мешканців Харківської області з 1 квітня стає реальною для тих, хто не виконає обов’язок підтвердження відсутності інших пенсійних надходжень, тому важливо діяти завчасно, щоб уникнути припинення виплат.

Джерело

Останні новини України:

