Жителям рекомендуют заранее ознакомиться с графиками отключения света в Чернигове на апрель.

В Чернигове вводятся графики временного отключения света на апрель в связи с проведением профилактических работ на сетях, пишет Politeka.net.

Информацию об ограничении предоставило «Чернігівобленерго».

Графики отключения света в Чернигове на апрель будут касаться отдельных районов и улиц города. Жителям советуют заранее ознакомиться с обнародованными графиками и учесть возможные отключения электроэнергии при планировании повседневных дел.

В связи из плановыми работами в разных районах Чернигова вводятся графики отключения света на апрель, которые будут дополняться, учитывая ситуацию в энергосети.

01.04.2026 года с 08:00 до 17:00 часов будут продолжаться дополнительные обесточивания, которые будут действовать в домах по следующим адресам:

Святославська — 8

Сиверянська — 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 10А; 12б; 19а; 33А

Холодный Яр — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 9А

02.04.2026 с 09:00 до 17:00 запланировано введение дополнительных ограничений электроснабжения в связи с проведением плановых ремонтных работ. Временные отключения света будут касаться домов, расположенных на отдельных улицах:



Глибова — 55; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 48А

Гонча — 41; 49; 51; 77; 79; 81; 83; 77а; 77б

Гребинкы — 74; 76; 78; 80; 82; 84; 86; 88

Гулака-Артемовського — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 15а; 16а

дачне товарыство Лелека — 15; 16; 17; 21; 26; 27

ул. Евгена Лоскота — 65; 68; 69; 70; 71; 72; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 84; 86; 88; 90; 92; 94; 96; 100; 68а; 78а.

03.04.2026 с 06:00 до 17:00 будут выключать свет, однако это касается только отдельных домов по адресам:

Соловина — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Соловиный — 2, 10

Степный — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Степова — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33

06.04.2026 с 09:00 до 17:00 будут продолжаться ограничения, которые будут внедрены на таких улицах:

Андрия Мовчана — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 1а

Билогирська — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Васыльченка — 1, 2, 3, 4, 10, 3а

Верени — 2, 2а, 2б, 2в, 4, 6, 8, 10, 12, 12Б, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Виктора Орленка — 4, 13а

Глибова — 55

Гонча — 77, 77а, 77б, 79, 81, 83

Гулака-Артемовського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а

07.04.2026 года не будет электричества с 09:00 до 17:00 часов на части улиц города:

Ивана Богуна — 41, 41а

Ивана Выговського — 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 14, 15, 17, 18а, 18б, 19, 19б, 20 25

Кыивська - 13, 21, 26, 26а, 28, 32

Кырыла Разумовського - 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62В, 62г, 64, 66, 72, 74, 74а, 76, 78, 80, 82, 91, 91а, 91 97, 97а, 99, 99а, 101, 101а, 151, 151а, 153, 153а, 153б, 153В, 155, 155а, 157.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: как именно были изменены расценки.

Также Politeka сообщала, Завершение отопительного сезона в Черниговской области: когда похолодают батареи в 2026 году.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: какие цены теперь будут действовать.