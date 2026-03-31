Мешканцям рекомендують заздалегідь ознайомитися з графіками відключення світла у Чернігові на квітень.

У Чернігові запроваджуються графіки тимчасового відключення світла на квітень у зв’язку з проведенням профілактичних робіт на мережах, пише Politeka.net.

Інформацію про обмеження надало «Чернігівобленерго».

Графіки відключення світла у Чернігові на квітень стосуватимуться окремих районів і вулиць міста. Жителям радять заздалегідь ознайомитися з оприлюдненими графіками та врахувати можливі відключення електроенергії під час планування повсякденних справ.

У зв’язку з плановими роботами у різних районах Чернігова вводяться графіки відключення світла на квітень, які будуть доповнюватись, враховуючи ситуацію в енергомережі.

01.04.2026 року з 08:00 до 17:00 години триватимуть додаткові знеструмлення, які будуть діяти в будинках за наступними адресами:

Святославська — 8

Сіверянська — 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 10А; 12б; 19а; 33А

Холодний Яр — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 9А

02.04.2026 року з 09:00 до 17:00 заплановано запровадження додаткових обмежень електропостачання у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт. Тимчасові відключення світла стосуватимуться будинків, розташованих на окремих вулицях:



Глібова — 55; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 48А

Гонча — 41; 49; 51; 77; 79; 81; 83; 77а; 77б

Гребінки — 74; 76; 78; 80; 82; 84; 86; 88

Гулака-Артемовського — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 15а; 16а

дачне товариство Лелека — 15; 16; 17; 21; 26; 27

вул. Євгена Лоскота — 65; 68; 69; 70; 71; 72; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 84; 86; 88; 90; 92; 94; 96; 100; 68а; 78а.

03.04.2026 року з 06:00 до 17:00 вимикатимуть світло, проте це стосується тільки окремих будинків за адресами:

Солов'їна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Солов'їний — 2, 10

Степний — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Степова — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33

06.04.2026 року з 09:00 до 17:00 триватимуть обмеження, що будуть впроваджені на таких вулицях:

Андрія Мовчана — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 1а

Білогірська — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Васильченка — 1, 2, 3, 4, 10, 3а

Верені — 2, 2а, 2б, 2в, 4, 6, 8, 10, 12, 12Б, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Віктора Орленка — 4, 13а

Глібова — 55

Гонча — 77, 77а, 77б, 79, 81, 83

Гулака-Артемовського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а

07.04.2026 року не буде електрики з 09:00 до 17:00 години на частині вулиць міста:

Івана Богуна — 41, 41а

Івана Виговського — 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 14, 15, 17, 18а, 18б, 19, 19б, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Київська — 13, 21, 26, 26а, 28, 32

Кирила Розумовського — 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62В, 62г, 64, 66, 72, 74, 74а, 76, 78, 80, 82, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 95А, 97, 97а, 99, 99а, 101, 101а, 151, 151а, 153, 153а, 153б, 153В, 155, 155а, 157.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: як саме змінилися ціни.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Чернівцях: що відомо про підняття тарифів.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: ціни стали зовсім іншими.