В пенсионной системе Украины предусмотрен механизм возрастных доплат для пенсионеров в Одесской области, обеспечивающий постепенное увеличение выплат в зависимости от возраста.

После достижения 70-летнего возраста, часть пенсионеров в Одесской области имеет право на дополнительные доплаты к пенсии, пишет Politeka.net.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. В годовом исчислении такие надбавки могут составлять несколько тысяч гривен, что ощутимо поддерживает финансовое положение пожилых людей.

В пенсионной системе Украины предусмотрен механизм возрастных доплат, обеспечивающий постепенное увеличение выплат в зависимости от возраста. По информации Пенсионного фонда, эти надбавки начисляются автоматически и являются частью государственной поддержки граждан старшего возраста.

После 70 лет устанавливается ежемесячная доплата в размере 300 гривен, что дает 3600 дополнительного дохода в год.

Когда пенсионер достигает 75 лет, размер доплаты увеличивается до 456 гривен в месяц. В то же время, это не новая выплата отдельно, а обновленный размер предварительной надбавки, поэтому фактическое увеличение составляет 156 гривен ежемесячно.

После 80 лет сумма прибавки растет еще больше и прибавляется дополнительно 114 грн. Такой подход демонстрирует постепенное усиление поддержки пожилых людей со стороны государства.

Возрастные надбавки, как правило, назначаются автоматически и не нуждаются в подаче заявлений. Однако их начисление зависит от определенных условий.

В частности, общий размер пенсии не должен превышать установленный порог, который в 2026 году составляет 10340 грн. Если после добавления надбавки этот предел превышается, выплату могут уменьшить или не назначить вообще.

Отдельные правила действуют для работающих пожилых людей. Для них возрастные доплаты в Одесской области не начисляются до момента завершения трудовой деятельности, поскольку эта помощь направлена, прежде всего, на тех, кто не имеет других источников дохода.

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