У пенсійній системі України передбачено механізм вікових доплат для пенсіонерів в Одеській області, який забезпечує поступове збільшення виплат залежно від віку.

Після досягнення 70-річного віку частина пенсіонерів в Одеській області має право на додаткові доплати до пенсії, пише Politeka.net.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України. У річному вимірі такі надбавки можуть становити кілька тисяч гривень, що відчутно підтримує фінансове становище літніх людей.

У пенсійній системі України передбачено механізм вікових доплат, який забезпечує поступове збільшення виплат залежно від віку. За інформацією Пенсійного фонду, ці надбавки нараховуються автоматично та є частиною державної підтримки громадян старшого віку:

Після 70 років встановлюється щомісячна доплата у розмірі 300 гривень, що дає 3600 гривень додаткового доходу на рік.

Коли пенсіонер досягає 75 років, розмір доплати підвищується до 456 гривень на місяць. Водночас це не нова виплата окремо, а оновлений розмір попередньої надбавки, тому фактичне збільшення становить 156 гривень щомісяця.

Після 80 років сума доплати зростає ще більше і додається додатково 114 грн. Такий підхід демонструє поступове посилення підтримки людей похилого віку з боку держави.

Вікові надбавки, як правило, призначаються автоматично і не потребують подання заяв. Однак їх нарахування залежить від певних умов.

Зокрема, загальний розмір пенсії не має перевищувати встановлений поріг, який у 2026 році становить 10 340 грн. Якщо після додавання надбавки ця межа перевищується, виплату можуть зменшити або не призначити взагалі.

Окремі правила діють для працюючих пенсіонерів. Для них вікові доплати в Одеській області не нараховуються до моменту завершення трудової діяльності, оскільки ця допомога спрямована насамперед на тих, хто не має інших джерел доходу.

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