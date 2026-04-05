В Чернигове с 6 по 12 апреля вводятся графики отключения света из-за проведения плановых профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Информацию об ограничении предоставило «Черниговоблэнерго».

Графики отключения света в Чернигове на неделю с 6 по 12 апреля коснутся отдельных районов и улиц города. Жителям советуют заранее ознакомиться с актуальными графиками и учесть возможные перебои в электроснабжении при планировании повседневных дел.

06.04.2026 года с 09:00–17:00 часа будут выключать электроэнергию по следующим адресам:

Степный — № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Степова — № 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33

Танкистив — № 14

Хмельныцького Б. — № 5, 21

Шевченка — № 44, 46

07.04.2026 года не будет электричества с 06:00 до 17:00 часов на части улиц города:

1-и танковои брыгады — № 7

Березова — № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 12а, 14а, 32а, 48а, 50а, 62а, 62б

Билогирська — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53

Вадыма Модзалевського — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 2а, 18а, 22а

Верени — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 2б, 2в, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 9А, 12Б, 13а, 32А, 37а, 37б

Высока — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1є, 1ж, 1з, 1к, 1н, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 2б, 2д, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 4б, 4г, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 8а, 18а, 21а, 24А, 25г, 27б, 49а, 61б, 61в

08.04.2026 года с 06:00 до 17:00 часов будут действовать дополнительные графики отключения электричества. Они касаются таких улиц:

Забаривська — № 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 67А

Забаривськый — № 1, 3, 4

Заньковецькои — № 1, 3, 7, 9, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 39а, 39б, 39в, 39г, 39д, 39ж, 39з, 39к, 39л, 45А

Ивана Богуна — № 41, 41а

Кыивська — № 13, 21, 26, 28, 32, 26а, 47, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 47А, 67а, 71а, 84а

Кыивське — № 1А

Кыивськый — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 8а

Курганна — № 41

09.04.2026 года с 09:00 до 17:00 часов будут выключать свет из-за профилактических работ. Ограничения будут по следующим адресам:

Кыивськый — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 8а

Курганна — № 41

Куренивка — № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 2а, 4а, 6а, 10а, 16а, 16б, 21а, 23а

Куренивськый — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 24а

Леонида Могучова — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 1з, 20, 22, 24, 26, 28, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 30, 3а, 91.

