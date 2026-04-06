Доплаты для пенсионеров в Полтавской области остаются одним из ключевых инструментов поддержки людей пожилого возраста.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области предполагают постепенное увеличение выплат в зависимости от возраста и других условий, пишет Politeka.net.

Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Начиная с 70 лет граждане получают ежемесячную надбавку в размере 300 гривен. В годовом исчислении это добавляет 3 600 грн к общему доходу. Начисление производится автоматически, без необходимости обращения в учреждения.

После достижения 75 лет сумма пересматривается и составляет 456 грн. в месяц. Это уже общий размер выплаты, включающий предварительную доплату, поэтому фактическое повышение составляет 156 грн.

Для лиц старше 80 лет предусмотрено дополнительное увеличение — еще на 114 грн. В то же время, действует ограничение: общий размер пенсии не должен превышать 10 340 грн, иначе надбавка не начисляется.

Кроме возрастных доплат для пенсионеров в Полтавской области законодательство предусматривает и другие виды поддержки. В частности, граждане с особыми трудовыми заслугами могут получать значительные повышения — иногда до 200% минимальной пенсии по возрасту.

Также предусмотрена ежемесячная компенсация для одиноких людей старше 80 лет, нуждающихся в постоянном уходе. Ее размер составляет около 1000 грн и направлен на покрытие базовых расходов.

Дополнительные выплаты доступны и тем, кто имеет сверхурочный страховой стаж. За каждый год свыше минимума предусмотрена отдельная надбавка, которая может достигать примерно 700 грн в зависимости от индивидуальных показателей.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области остаются одним из ключевых инструментов поддержки людей старшего возраста и позволяют частично компенсировать рост расходов.

