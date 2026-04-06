Доплати для пенсіонерів у Полтавській області передбачають поступове збільшення виплат залежно від віку та інших умов, пише Politeka.net.

Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Починаючи з 70 років, громадяни отримують щомісячну надбавку у розмірі 300 гривень. У річному вимірі це додає 3 600 грн до загального доходу. Нарахування відбувається автоматично, без необхідності звернення до установ.

Після досягнення 75 років сума переглядається і становить 456 грн на місяць. Це вже загальний розмір виплати, який включає попередню доплату, тож фактичне підвищення складає 156 грн.

Для осіб віком понад 80 років передбачено додаткове збільшення — ще на 114 грн. Водночас діє обмеження: загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340 грн, інакше надбавка не нараховується.

Окрім вікових доплат для пенсіонерів у Полтавській області, законодавство передбачає й інші види підтримки. Зокрема, громадяни з особливими трудовими заслугами можуть отримувати суттєві підвищення — інколи до 200% мінімальної пенсії за віком.

Також передбачена щомісячна компенсація для самотніх людей старших за 80 років, які потребують постійного догляду. Її розмір становить близько 1 000 грн і спрямований на покриття базових витрат.

Додаткові виплати доступні і для тих, хто має понаднормовий страховий стаж. За кожен рік понад мінімум передбачено окрему надбавку, яка може сягати приблизно 700 грн залежно від індивідуальних показників.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області залишаються одним із ключових інструментів підтримки людей старшого віку та дозволяють частково компенсувати зростання витрат.

