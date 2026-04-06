Доплаты для пенсионеров в Харьковской области предусматривают несколько уровней повышения в зависимости от возраста и других критериев, передает Politeka.net.

Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Право на первую возрастную надбавку возникает по достижении 70 лет. Для граждан в возрасте 70–74 лет она составляет 300 гривен в месяц. Лица 75-79 лет получают 456 грн, а после 80 - 570 грн ежемесячно.

Начисление начинается со дня рождения. Если дата приходится на начало месяца, то средства выплачиваются полностью. В случае, когда день позже, сумма определяется пропорционально количеству дней после достижения соответствующего возраста.

Оформление не требуется, ведь выплата назначается автоматически. В то же время, действует ограничение: общий размер пенсионного обеспечения не должен превышать 10 340,35 грн.

При переходе к следующей возрастной категории сумма не добавляется отдельно, а меняется на новый уровень. К примеру, после 75 лет фактическое повышение составляет 156 грн, поскольку предыдущие 300 грн уже учтены.

Кроме того, доплаты для пенсионеров в Харьковской области включают и другие механизмы поддержки. В частности, граждане с особыми трудовыми заслугами могут получать значительные повышения иногда до 200% минимальной пенсии по возрасту.

Отдельная помощь предусмотрена для одиноких людей старше 80 лет, нуждающихся в постоянном уходе. Ежемесячная компенсация составляет около 1000 грн и направлена ​​на покрытие базовых расходов.

Дополнительные начисления доступны и для тех, кто имеет сверхурочный страховой стаж. За каждый год сверх установленного минимума предусмотрена надбавка, которая может достигать примерно 700 грн в зависимости от индивидуальных показателей.

В целом, такая система позволяет частично поддержать уровень доходов людей старшего возраста и адаптировать выплаты к современным условиям.

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: как присоединиться к этой программе.

Также Politeka сообщала, Потеря пенсии для жителей Харьковской области с 1 апреля: что стоит сделать, чтобы этого не произошло.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харькове: какие товары больше выросли в цене.