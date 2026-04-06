Доплати для пенсіонерів в Харківській області передбачають кілька рівнів підвищень залежно від віку та інших критеріїв, передає Politeka.net.

Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Право на першу вікову надбавку виникає після досягнення 70 років. Для громадян віком 70–74 роки вона становить 300 гривень на місяць. Особи 75–79 років отримують 456 грн, а після 80 — 570 грн щомісяця.

Нарахування починається з дня народження. Якщо дата припадає на початок місяця, кошти виплачують повністю. У разі, коли день пізніше, сума визначається пропорційно кількості днів після досягнення відповідного віку.

Оформлення не потрібне, адже виплата призначається автоматично. Водночас діє обмеження: загальний розмір пенсійного забезпечення не має перевищувати 10 340,35 грн.

Під час переходу до наступної вікової категорії сума не додається окремо, а змінюється до нового рівня. Наприклад, після 75 років фактичне підвищення становить 156 грн, оскільки попередні 300 грн уже враховані.

Крім цього, доплати для пенсіонерів в Харківській області включають й інші механізми підтримки. Зокрема, громадяни з особливими трудовими заслугами можуть отримувати значні підвищення — інколи до 200% мінімальної пенсії за віком.

Окрему допомогу передбачено для самотніх людей старших за 80 років, які потребують постійного догляду. Щомісячна компенсація становить близько 1 000 грн і спрямована на покриття базових витрат.

Додаткові нарахування доступні і для тих, хто має понаднормовий страховий стаж. За кожен рік понад встановлений мінімум передбачена надбавка, яка може сягати приблизно 700 грн залежно від індивідуальних показників.

Загалом така система дозволяє частково підтримати рівень доходів людей старшого віку та адаптувати виплати до сучасних умов.

