По словам городского головы Игоря Терехова, сейчас говорить о завершении отопительного сезона в Харькове рано.

Сроки завершения отопительного сезона в Харькове будут определяться, прежде всего, погодными условиями в 2026 году, сообщает Politeka.net.

По его словам, говорить о завершении отопительного сезона в Харькове рано, поскольку температура воздуха еще не позволяет этого сделать. Городские власти будут принимать решение взвешенно и заблаговременно сообщат о нем жителям.

Мэр подчеркнул, что ключевым ориентиром будет оставаться погода. В то же время, в случае принятия соответствующего решения на уровне правительства, город обязательно его выполнит.

Также он отметил, что этот отопительный сезон был очень сложным из-за многочисленных атак российских войск на объекты критической инфраструктуры, что приводило к перебоям со светом и теплом в городе.

Согласно нормативам, отопление может быть отключено, если среднесуточная температура воздуха держится на уровне не ниже +8°C в течение трех дней подряд. Вместе с тем в учебных заведениях и медицине отопительный период в Харькове могут продлить по отдельным решениям общин, особенно в случае резкого похолодания в апреле.

Начиная с 1 апреля теплогенерирующие предприятия постепенно переходят на летний режим работы. В домах с установленными счетчиками плата за отопление в апреле обычно будет минимальной или вообще отсутствует — будут оплачиваться только остаточные объемы тепла.

Вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что завершение отопительного сезона не привязано к конкретной дате. По его словам, ключевым фактором являются фактические температурные показатели.

Источник: Об'єктив.

