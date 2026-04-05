Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області дає змогу украхнцям швидко знайти безпечне тимчасове місце для життя.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області стало доступним через платформу "Допомагай".

Даний сайт дозволяє знайти помешкання як у самому місті, так і в передмісті від небайдужих громадян.

В Одесі на вулиці Жуковського пропонується кімната у двокімнатній квартирі для жінки, де вже проживає господиня 68 років.

Власниця шукає співмешканку для спільного проживання та коротання вечорів, при цьому доглядати за нею не потрібно. Звертатися за номером для уточнення деталей можна щодня до 18:00.

Ще одна пропозиція в Одесі на вулиці Онезькій передбачає однокімнатну квартиру на другому поверсі двоповерхового будинку.

Помешкання обладнане пічним або електричним опаленням, кімната займає 16 кв.м, кухня 5 кв.м, є душ, туалет і балкон. Для уточнення деталей власники просять телефонувати за вказаним в оголошенні номером.

У Калантаївці Роздільнянського району пропонують будинок для сімей або пар без дітей, а також для жінок, чоловіків, літніх людей та навіть з тваринами.

У будинку є всі необхідні умови для життя, але опалення здійснюється піччю, газу немає, тому потрібно враховувати цей нюанс при проживанні.

Ще один варіант у самому місті Одеса на вулиці Святослава Караванського передбачає двокімнатну квартиру для спільного проживання з господаркою.

Завдяки платформі "Допомагай" безкоштовне житло для ВПО в Одеській області можна знайти швидко та без складних процедур.

Власники квартир і будинків надають не лише дах над головою, а й створюють умови для безпечного і комфортного проживання.

