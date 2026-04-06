Дефицит продуктов во Львовской области пока контролируемый, однако в ближайший период возможно временное повышение цен.

С начала весны во Львовской области зафиксирован дефицит продуктов, в частности, тепличных томатов, что ощутимо влияет на предложение и цены в супермаркетах и ​​на рынках, передает Politeka.

Сокращение ассортимента связывают с ограниченным производством в регионах прифронтовых и трудностями доставки. Ранее часть продукции поступала из Каменки-Днепровской Запорожской области, где до войны выращивалось до 40% тепличных томатов с высокой добавленной стоимостью.

В то же время урожай открытого грунта остается относительно стабильным, хотя его объемов для переработки недостаточно. Поэтому продукция для свежего потребления доступна, а вот перерабатывающая отрасль испытывает недостаток.

Несмотря на всеобщее уменьшение поставок, тепличный сегмент демонстрирует постепенное восстановление. Аналитики прогнозируют рост производства в последующие годы, отчасти благодаря высоким ценам на продукцию.

Дефицит стимулирует импорт из Турции, Польши и Румынии. Такая тенденция будет продолжаться до появления нового урожая. В то же время, подорожание горючего повышает затраты на транспортировку и производство, что отражается и на стоимости сопутствующих товаров.

Эксперты отмечают, что дефицит продуктов во Львовской области контролируемый, однако в ближайший период возможно временное повышение цен на томаты и смежную продукцию. Ожидается, что после уборки нового урожая ситуация постепенно нормализуется, а цены стабилизируются.

Также стоит отметить то, что аналитики призывают потребителей следить за обновлением предложений, ведь ситуация на рынке может меняться еженедельно.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов во Львовской области: ценники на базовые товары резко изменились.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Ужгороде: как горожане реагируют на новые тарифы.

Как сообщала Politeka, Удорожание стоимости проезда в Ивано-Франковской области: где с 1 января придется раскошелиться.