З початку весни у Львівській області зафіксовано дефіцит продуктів, зокрема тепличних томатів, що відчутно впливає на пропозицію та ціни у супермаркетах і на ринках, передає Politeka.

Скорочення асортименту пов’язують з обмеженим виробництвом у прифронтових регіонах та труднощами доставки. Раніше частина продукції надходила з Кам’янки-Дніпровської Запорізької області, де до війни вирощували до 40% тепличних томатів з високою доданою вартістю.

Водночас урожай відкритого ґрунту залишається відносно стабільним, хоча його обсягів для переробки недостатньо. Тому продукція для свіжого споживання доступна, а ось переробна галузь відчуває нестачу.

Попри загальне зменшення постачань, тепличний сегмент демонструє поступове відновлення. Аналітики прогнозують зростання виробництва у наступні роки, частково завдяки високим цінам на продукцію.

Дефіцит стимулює імпорт з Туреччини, Польщі та Румунії. Така тенденція триватиме до появи нового врожаю. Водночас подорожчання пального підвищує витрати на транспортування та виробництво, що відображається і на вартості супутніх товарів.

Експерти зазначають, що дефіцит продуктів у Львівській області наразі контрольований, проте в найближчий період можливе тимчасове підвищення цін на томати та суміжну продукцію. Очікується, що після збору нового врожаю ситуація поступово нормалізується, а ціни стабілізуються.

Також варто наголосити на тому, що аналітики закликають споживачів слідкувати за оновленням пропозицій, адже ситуація на ринку може змінюватися щотижня.

