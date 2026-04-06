В Запорожье через проведение плановых и профилактических работ будут действовать графики отключения света на 7 апреля.

Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго» .

В Запорожье из-за проведения плановых и профилактических работ на электросетях будет временно отключаться электроснабжение. Графики отключения света в Запорожье на 7 апреля продлятся по десяткам адресов, поэтому стоит знать, в какие часы быть готовыми к отключениям.

С 09:00 до 16:00 часов будут выключать дома, находящиеся по следующим адресам Запорожья:

Винтера бул. — 18, 22, 22А, 24, 30, 30А

Днипрогесивська — 1А

Кыяшка — 7

С 09:00 до 17:00 будут продолжаться дополнительные отключения электричества. Ограничения будут действовать по следующим адресам:

Акациева — 1, 2, 3–29, 2–28

Алмазна — 39, 41

Архыпа Куинджи — 14–36

Архитекторкы Бельман — 1–23, 1, 2, 6

Борыса Гринченка — 68–84, 73–87

Валерия Лобановського — 28, 30

Васыля Пойденка — 1–11, 2–10

Володымыра Мономаха — 38

Гданська — 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героив 37-го батальйону — 79, 83–99, 87, 102, 103, 105–111, 108–122

Голды Меир — 62–76

Гончара — 73, 74, 74А, 75, 79, 83

Грыгория Вегмана — 2–4, 4А, 4Б, 10, 16–26, 16А

Запорижбудивська — 12, 14, 16, 18, 20–62

Захария Махна — 28–34, 57, 59, 59Б

Зачыняева — 75–77, 81–83

Карпатська — 42–44

Кооператывна — 1–5, 2–8

Кочубея — 47–65, 60–74

Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25В

Нечыпора Дейкуна — 1–17, 4–18

Нижынська — 37, 54

Семеренка — 59–63, 60–76

Сергия Корольова — 1, 2, 3–29, 4–30

Сковороды — 1–11, 2–36, 38, 40

Тараса Бульбы — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22А

Украинська — 107–111

Яворныцького — 2–4, 22/1, 22/2, 28А, 28Б

Вовчый пров. — 5–21, 2–8

Днипрорудный пров. — 6, 8, 10, 12

Крыцевый пров. — 1, 2–8, 3, 3А, 3Б

Олександра Жданенка пров. — 2

Спасивськый пров. — 19–35, 22.

