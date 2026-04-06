Украинцам показали дополнительные и плановые графики отключения света в Запорожье на 7 апреля, которые продлятся по ряду адресов, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго» .

В Запорожье из-за проведения плановых и профилактических работ на электросетях будет временно отключаться электроснабжение. Графики отключения света в Запорожье на 7 апреля продлятся по десяткам адресов, поэтому стоит знать, в какие часы быть готовыми к отключениям.

С 09:00 до 16:00 часов будут выключать дома, находящиеся по следующим адресам Запорожья:

  • Винтера бул. — 18, 22, 22А, 24, 30, 30А
  • Днипрогесивська — 1А
  • Кыяшка — 7

С 09:00 до 17:00 будут продолжаться дополнительные отключения электричества. Ограничения будут действовать по следующим адресам:

  • Акациева — 1, 2, 3–29, 2–28
  • Алмазна — 39, 41
  • Архыпа Куинджи — 14–36
  • Архитекторкы Бельман — 1–23, 1, 2, 6
  • Борыса Гринченка — 68–84, 73–87
  • Валерия Лобановського — 28, 30
  • Васыля Пойденка — 1–11, 2–10
  • Володымыра Мономаха — 38
  • Гданська — 1–9, 13–19, 25, 2–18
  • Героив 37-го батальйону — 79, 83–99, 87, 102, 103, 105–111, 108–122
  • Голды Меир — 62–76
  • Гончара — 73, 74, 74А, 75, 79, 83
  • Грыгория Вегмана — 2–4, 4А, 4Б, 10, 16–26, 16А
  • Запорижбудивська — 12, 14, 16, 18, 20–62
  • Захария Махна — 28–34, 57, 59, 59Б
  • Зачыняева — 75–77, 81–83
  • Карпатська — 42–44
  • Кооператывна — 1–5, 2–8
  • Кочубея — 47–65, 60–74
  • Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25В
  • Нечыпора Дейкуна — 1–17, 4–18
  • Нижынська — 37, 54
  • Семеренка — 59–63, 60–76
  • Сергия Корольова — 1, 2, 3–29, 4–30
  • Сковороды — 1–11, 2–36, 38, 40
  • Тараса Бульбы — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22А
  • Украинська — 107–111
  • Яворныцького — 2–4, 22/1, 22/2, 28А, 28Б
  • Вовчый пров. — 5–21, 2–8
  • Днипрорудный пров. — 6, 8, 10, 12
  • Крыцевый пров. — 1, 2–8, 3, 3А, 3Б
  • Олександра Жданенка пров. — 2
  • Спасивськый пров. — 19–35, 22.

