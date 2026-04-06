Украинцам показали дополнительные и плановые графики отключения света в Запорожье на 7 апреля, которые продлятся по ряду адресов, сообщает Politeka.net.
Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго» .
В Запорожье из-за проведения плановых и профилактических работ на электросетях будет временно отключаться электроснабжение. Графики отключения света в Запорожье на 7 апреля продлятся по десяткам адресов, поэтому стоит знать, в какие часы быть готовыми к отключениям.
С 09:00 до 16:00 часов будут выключать дома, находящиеся по следующим адресам Запорожья:
- Винтера бул. — 18, 22, 22А, 24, 30, 30А
- Днипрогесивська — 1А
- Кыяшка — 7
С 09:00 до 17:00 будут продолжаться дополнительные отключения электричества. Ограничения будут действовать по следующим адресам:
- Акациева — 1, 2, 3–29, 2–28
- Алмазна — 39, 41
- Архыпа Куинджи — 14–36
- Архитекторкы Бельман — 1–23, 1, 2, 6
- Борыса Гринченка — 68–84, 73–87
- Валерия Лобановського — 28, 30
- Васыля Пойденка — 1–11, 2–10
- Володымыра Мономаха — 38
- Гданська — 1–9, 13–19, 25, 2–18
- Героив 37-го батальйону — 79, 83–99, 87, 102, 103, 105–111, 108–122
- Голды Меир — 62–76
- Гончара — 73, 74, 74А, 75, 79, 83
- Грыгория Вегмана — 2–4, 4А, 4Б, 10, 16–26, 16А
- Запорижбудивська — 12, 14, 16, 18, 20–62
- Захария Махна — 28–34, 57, 59, 59Б
- Зачыняева — 75–77, 81–83
- Карпатська — 42–44
- Кооператывна — 1–5, 2–8
- Кочубея — 47–65, 60–74
- Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25В
- Нечыпора Дейкуна — 1–17, 4–18
- Нижынська — 37, 54
- Семеренка — 59–63, 60–76
- Сергия Корольова — 1, 2, 3–29, 4–30
- Сковороды — 1–11, 2–36, 38, 40
- Тараса Бульбы — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22А
- Украинська — 107–111
- Яворныцького — 2–4, 22/1, 22/2, 28А, 28Б
- Вовчый пров. — 5–21, 2–8
- Днипрорудный пров. — 6, 8, 10, 12
- Крыцевый пров. — 1, 2–8, 3, 3А, 3Б
- Олександра Жданенка пров. — 2
- Спасивськый пров. — 19–35, 22.
