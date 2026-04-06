Українцям показали додаткові та планові графіки відключення світла у Запоріжжі на 7 квітня, які будуть тривати за низкою адрес, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

У Запоріжжі через проведення планових та профілактичних робіт на електромережах буде тимчасово відключатися електропостачання. Графіки відключення світла у Запоріжжі на 7 квітня триватимуть за десятками адрес, тому варто знати, в які години бути готовими до вимкнень.

З 09:00 до 16:00 години вимикатимуть будинки, що знаходяться за такими адресами Запоріжжя:

  • Вінтера бул. — 18, 22, 22А, 24, 30, 30А
  • Дніпрогесівська — 1А
  • Кияшка — 7

З 09:00 до 17:00 години триватимуть додаткові вимкнення електрики. Обмеження будуть діяти за такими адресами:

  • Акацієва — 1, 2, 3–29, 2–28
  • Алмазна — 39, 41
  • Архипа Куїнджі — 14–36
  • Архітекторки Бельман — 1–23, 1, 2, 6
  • Бориса Грінченка — 68–84, 73–87
  • Валерія Лобановського — 28, 30
  • Василя Пойденка — 1–11, 2–10
  • Володимира Мономаха — 38
  • Гданська — 1–9, 13–19, 25, 2–18
  • Героїв 37-го батальйону — 79, 83–99, 87, 102, 103, 105–111, 108–122
  • Голди Меїр — 62–76
  • Гончара — 73, 74, 74А, 75, 79, 83
  • Григорія Вегмана — 2–4, 4А, 4Б, 10, 16–26, 16А
  • Запоріжбудівська — 12, 14, 16, 18, 20–62
  • Захарія Махна — 28–34, 57, 59, 59Б
  • Зачиняєва — 75–77, 81–83
  • Карпатська — 42–44
  • Кооперативна — 1–5, 2–8
  • Кочубея — 47–65, 60–74
  • Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25В
  • Нечипора Дейкуна — 1–17, 4–18
  • Ніжинська — 37, 54
  • Семеренка — 59–63, 60–76
  • Сергія Корольова — 1, 2, 3–29, 4–30
  • Сковороди — 1–11, 2–36, 38, 40
  • Тараса Бульби — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22А
  • Українська — 107–111
  • Яворницького — 2–4, 22/1, 22/2, 28А, 28Б
  • Вовчий пров. — 5–21, 2–8
  • Дніпрорудний пров. — 6, 8, 10, 12
  • Крицевий пров. — 1, 2–8, 3, 3А, 3Б
  • Олександра Жданенка пров. — 2
  • Спасівський пров. — 19–35, 22.

