Українцям показали додаткові та планові графіки відключення світла у Запоріжжі на 7 квітня, які будуть тривати за низкою адрес, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

У Запоріжжі через проведення планових та профілактичних робіт на електромережах буде тимчасово відключатися електропостачання. Графіки відключення світла у Запоріжжі на 7 квітня триватимуть за десятками адрес, тому варто знати, в які години бути готовими до вимкнень.

З 09:00 до 16:00 години вимикатимуть будинки, що знаходяться за такими адресами Запоріжжя:

Вінтера бул. — 18, 22, 22А, 24, 30, 30А

Дніпрогесівська — 1А

Кияшка — 7

З 09:00 до 17:00 години триватимуть додаткові вимкнення електрики. Обмеження будуть діяти за такими адресами:

Акацієва — 1, 2, 3–29, 2–28

Алмазна — 39, 41

Архипа Куїнджі — 14–36

Архітекторки Бельман — 1–23, 1, 2, 6

Бориса Грінченка — 68–84, 73–87

Валерія Лобановського — 28, 30

Василя Пойденка — 1–11, 2–10

Володимира Мономаха — 38

Гданська — 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героїв 37-го батальйону — 79, 83–99, 87, 102, 103, 105–111, 108–122

Голди Меїр — 62–76

Гончара — 73, 74, 74А, 75, 79, 83

Григорія Вегмана — 2–4, 4А, 4Б, 10, 16–26, 16А

Запоріжбудівська — 12, 14, 16, 18, 20–62

Захарія Махна — 28–34, 57, 59, 59Б

Зачиняєва — 75–77, 81–83

Карпатська — 42–44

Кооперативна — 1–5, 2–8

Кочубея — 47–65, 60–74

Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25В

Нечипора Дейкуна — 1–17, 4–18

Ніжинська — 37, 54

Семеренка — 59–63, 60–76

Сергія Корольова — 1, 2, 3–29, 4–30

Сковороди — 1–11, 2–36, 38, 40

Тараса Бульби — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22А

Українська — 107–111

Яворницького — 2–4, 22/1, 22/2, 28А, 28Б

Вовчий пров. — 5–21, 2–8

Дніпрорудний пров. — 6, 8, 10, 12

Крицевий пров. — 1, 2–8, 3, 3А, 3Б

Олександра Жданенка пров. — 2

Спасівський пров. — 19–35, 22.

