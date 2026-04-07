Грошова допомога для ВПО в Полтавській області зазнала змін після оновлення правил надання підтримки для українців.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області тепер регулюється оновленими нормами, які Кабінет Міністрів України затвердив постановою №390 від 18 березня 2026 року, повідомляє Politeka.

Документ вносить зміни до порядку надання грошової допомоги на проживання для ВПО в Прлтавській області та уточнює умови її призначення.

Йдеться про коригування правил, за якими визначається склад сім’ї, а також про оновлені підходи до продовження виплат.

Зокрема, уряд вирішив збільшити максимальну кількість періодів отримання грошової допомоги для ВПО у Полтавській області.

Тепер замість чотирьох шестимісячних періодів передбачено п’ять. Це дозволяє довше зберігати фінансову підтримку для тих, хто її потребує.

Окрему увагу приділили сім’ям із дітьми. Відтепер такі родини знову можуть претендувати на соцпідтримку, і це право не залежить від рівня доходів батьків.

Важливою умовою залишається відповідність вимогам щодо майнового стану, фактичного місця проживання та навчання дітей.

Якщо звернення подати до 1 травня 2026 року, виплати призначать із 1 лютого. У разі пізнішого подання заяви кошти почнуть нараховувати з місяця звернення.

Також зміни торкнулися пенсіонерів та родин, у складі яких є непрацездатні особи. Ті, кому раніше припинили виплати через перевищення доходів, отримали можливість подати документи повторно.

У цьому випадку враховується оновлений прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, який становить 10 380 гривень на одного отримувача.

Якщо заяву подати до 1 травня, виплати можуть бути призначені з 1 січня 2026 року, а після цієї дати нарахування розпочнеться з місяця звернення.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що обіцяє цей проєкт.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: покупцям показали нові цінники.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: скільки тепер доведеться віддавати мешканцям.