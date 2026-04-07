Как сообщают в Пенсионном фонде Украины, украинцы могут получить доплаты пенсионерам в Черниговской области.

Доплаты пенсионерам в Черниговской области предоставляются не всем, а только при определенных условиях и после оформления документов, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в ПФУ.

В Пенсионном фонде Украины объясняют, что право на эту доплату в Черниговской области имеют пожилые граждане, которые отвечают нескольким критериям одновременно. Прежде всего, речь идет о людях более 80 лет, которые проживают сами и не имеют трудоспособных родственников, обязанных их содержать.

При этом место нахождения таких родственников не суть важно — они могут быть как в Украине, так и за рубежом.

Еще одним обязательным условием является подтвержденная потребность в постоянном постороннем уходе. Это определяется на основании заключения врачебно-консультативной комиссии, которая устанавливает, что человек по состоянию здоровья не способен самостоятельно себя обслуживать и нуждается в помощи.

Чтобы получить такой вывод, необходимо сначала обратиться к семейному врачу. Он оценивает состояние здоровья пациента и при необходимости направляет его на прохождение соответствующей комиссии. Обычно положительное решение принимается в отношении людей с серьезными проблемами со здоровьем, ограниченной подвижностью, хроническими заболеваниями или инвалидностью.

Размер этой доплаты привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2595 гривен, а сама надбавка равняется 40 процентам от этой суммы, то есть 1038 гривен ежемесячно.

После получения медицинского заключения пенсионеру необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением. К ней прилагаются основные документы, в частности, паспорт, идентификационный код и справка врачебно-консультативной комиссии. Именно наличие этого заключения является ключевым основанием для назначения дополнительной выплаты.

