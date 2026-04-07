Як повідомляють у Пенсійному фонді України, українці можуть отримати доплати для пенсіонерів у Чернігівській області.

Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області надаються не всім автоматично, а лише за певних умов і після оформлення відповідних документів, пише Politeka.net.

Про це повідомили в ПФУ.

У Пенсійному фонді України пояснюють, що право на цю доплату у Чернігівській області мають громадяни похилого віку, які відповідають кільком критеріям одночасно. Передусім йдеться про людей понад 80 років, які проживають самі та не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати.

При цьому місце перебування таких родичів не має значення — вони можуть бути як в Україні, так і за кордоном.

Ще однією обов’язковою умовою є підтверджена потреба у постійному сторонньому догляді. Це визначається на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії, яка встановлює, що людина через стан здоров’я не здатна самостійно себе обслуговувати та потребує допомоги.

Щоб отримати такий висновок, необхідно спочатку звернутися до сімейного лікаря. Він оцінює стан здоров’я пацієнта і, за потреби, направляє його на проходження відповідної комісії. Зазвичай позитивне рішення ухвалюється щодо людей із серйозними проблемами зі здоров’ям, обмеженою рухливістю, хронічними захворюваннями або інвалідністю.

Розмір цієї доплати прив’язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2595 гривень, а сама надбавка дорівнює 40 відсоткам від цієї суми, тобто 1038 гривень щомісяця.

Після отримання медичного висновку пенсіонеру необхідно звернутися до Пенсійного фонду із заявою. До неї додаються основні документи, зокрема паспорт, ідентифікаційний код та довідка лікарсько-консультативної комісії. Саме наявність цього висновку є ключовою підставою для призначення додаткової виплати.

