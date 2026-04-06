Новый график движения транспорта в Харькове позволит равномерно распределить погрузку и избежать скоплений на остановках в пиковые часы.

Новый график движения транспорта в Харькове был введен на период пасхальных праздников, передает Politeka.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

В городе обновили расписание временного автобуса до кладбища №18. Маршрут будет работать в определенные дни апреля для удобства жителей.

По информации городского совета, рейсы будут совершать 5, 11, 12, 18 и 19 апреля. Транспорт будет курсировать между станцией метро "Левада" и городским кладбищем №18.

Отправление от начальной остановки запланировано утром и в течение дня. Первый выезд в 7:00, далее интервалы составляют примерно 40-50 минут. Последний рейс по этому направлению — в 15:35.

В обратном направлении автобус отправляется от кладбища уже с 7:45. В течение дня также предусмотрены регулярные поездки с подобной периодичностью. Завершающий выезд – в 16:20.

В горсовете объясняют, что изменения связаны с традиционным увеличением пассажиропотока во время поминальных дней. Именно поэтому было решено привести в порядок расписание и обеспечить стабильное сообщение.

Наибольший пассажиропоток прогнозируют именно в эти дни, поэтому запуск дополнительного маршрута должен облегчить передвижение по городу и уменьшить нагрузку.

Параллельно в областном центре идет модернизация транспортной системы. В частности, зимой здесь тестировали автобусы, поступившие в качестве гуманитарной помощи от партнеров из итальянского Турина.

Вторая партия насчитывает десять единиц техники, часть из них уже опробована на городских направлениях.

При этом для жителей сохраняется бесплатный проезд в коммунальном транспорте.

