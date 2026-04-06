Новий графік руху транспорту в Харкові дозволить рівномірно розподілити навантаження та уникнути скупчень на зупинках у пікові години.

Новий графік руху транспорту в Харкові запровадили на період великодніх свят, передає Politeka.

Про це повідомили у Харківській міській раді.

У місті оновили розклад тимчасового автобуса до кладовища №18. Маршрут працюватиме у визначені дні квітня для зручності мешканців.

За інформацією міської ради, рейси здійснюватимуть 5, 11, 12, 18 та 19 квітня. Транспорт курсуватиме між станцією метро «Левада» та міським кладовищем №18.

Відправлення від початкової зупинки заплановані зранку та протягом дня. Перший виїзд — о 7:00, далі інтервали становлять приблизно 40–50 хвилин. Останній рейс у цьому напрямку — о 15:35.

У зворотному напрямку автобус вирушатиме від кладовища вже з 7:45. Протягом дня також передбачено регулярні поїздки з подібною періодичністю. Завершальний виїзд — о 16:20.

У міськраді пояснюють, що зміни пов’язані з традиційним збільшенням пасажиропотоку під час поминальних днів. Саме тому було вирішено впорядкувати розклад і забезпечити стабільне сполучення.

Найбільший пасажиропотік прогнозують саме у ці дні, тож запуск додаткового маршруту має полегшити пересування містом і зменшити навантаження.

Паралельно в обласному центрі триває модернізація транспортної системи. Зокрема, взимку тут тестували автобуси, які надійшли як гуманітарна допомога від партнерів з італійського Турина.

Друга партія налічує десять одиниць техніки, частину з них уже випробували на міських напрямках.

Разом із цим для жителів зберігається безкоштовний проїзд у комунальному транспорті.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: як долучитися до цієї програми.

Також Politeka повідомляла, Втрата пенсії для мешканців Харківської області з 1 квітня: що варто зробити, щоб цього не сталося.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари найбільше виросли в ціні.