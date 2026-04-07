Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области расширилась благодаря открытию социально-реабилитационного центра Благотворительного фонда "Каритас", сообщает Politeka.

Новое заведение работает как пространство комплексной поддержки для пожилых и внутренне перемещенных лиц в возрасте от 60 лет. Проект реализовали при поддержке международных партнеров, среди которых "Каритас Люксембург" и "Каритас Австрия".

В центре созданы условия для получения не только базовой социальной помощи, но и поддержки здоровья и активного образа жизни. Организаторы отмечают, что главная цель – обеспечить чувство заботы и стабильности для людей в сложный период.

В рамках работы центра гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области включает в себя широкий спектр бесплатных медицинских услуг. Посетители могут пройти первичный осмотр, предусматривающий измерение АД, уровня глюкозы и сатурации крови.

Также проводят электрокардиограмму и назначают физиотерапевтические процедуры, включая магнитотерапию, УВЧ и прессотерапию. Особое внимание уделяется профилактике и восстановлению здоровья – среди популярных услуг есть соляная комната, которую часто выбирают для укрепления иммунитета.

Для поддержания физической активности организуют занятия по лечебной гимнастике, направленные на замедление возрастных изменений организма. Не менее важным направлением является психологическая поддержка: в центре регулярно проводятся групповые тренинги и индивидуальные консультации со специалистами.

Благодаря такой комплексной системе помощи пожилые люди получают не только материальные ресурсы, но и реальную поддержку сохранения здоровья и активности.

