В межах роботи центру гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області включає широкий спектр безкоштовних медичних послуг.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Полтавській області розширилася завдяки відкриттю соціально-реабілітаційного центру Благодійного фонду "Карітас", повідомляє Politeka.

Новий заклад працює як простір комплексної підтримки для літніх людей та внутрішньо переміщених осіб віком від 60 років. Проєкт реалізували за підтримки міжнародних партнерів, серед яких "Карітас Люксембург" та "Карітас Австрія".

У центрі створено умови для отримання не лише базової соціальної допомоги, а й підтримки здоров’я та активного способу життя. Організатори наголошують, що головна мета – забезпечити відчуття турботи та стабільності для людей у складний період.

В межах роботи центру гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області включає широкий спектр безкоштовних медичних послуг. Відвідувачі можуть пройти первинний огляд, що передбачає вимірювання артеріального тиску, рівня глюкози та сатурації крові.

Також проводять електрокардіограму та призначають фізіотерапевтичні процедури, серед яких магнітотерапія, УВЧ та пресотерапія. Особлива увага приділяється профілактиці та відновленню здоров’я – серед популярних послуг є соляна кімната, яку часто обирають для зміцнення імунітету.

Для підтримки фізичної активності організовують заняття з лікувальної гімнастики, спрямовані на уповільнення вікових змін організму. Не менш важливим напрямом є психологічна підтримка: у центрі регулярно проводять групові тренінги та індивідуальні консультації з фахівцями.

Завдяки такій комплексній системі допомоги літні люди отримують не лише матеріальні ресурси, а й реальну підтримку для збереження здоров’я та активності.

