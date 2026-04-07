Подорожание продуктов в Одессе продолжает влиять на стоимость базовых товаров, свидетельствуют последние данные супермаркетов города, передает Politeka.net.

Информацию об этом украинцам предоставляет сайт Минфин .

Батон Киевский Нарезной (500 г) в настоящее время стоит в среднем 39,93 грн. По сравнению с мартом 2026 года, когда средняя цена составила 38,84 грн., произошло повышение на 1,86 грн. Самый дешевый батон предлагают у Auchan – 39,40 грн, самый дорогой – у Novus за 40,46 грн. Цена показывает небольшие колебания в течение месяца.

Сметана Простонаше 20% (340 г) подорожала существеннее. Средняя стоимость в апреле достигла 68,49 грн., тогда как в марте она была 56,91 грн. У Megamarket и Novus продукт стоит 70,50 грн, а у Metro – 64,48 грн. Рост на 15,78 грн в месяц отражает тенденцию к повышению цен на молочные товары.

Карп потронутый (1 кг) показал наибольший прирост. Средняя цена выросла до 287,00 грн., что на 22,00 грн. больше, чем в марте. В Megamarket рыба стоит 345,00 грн, а в Novus – 229,00 грн. Разница между магазинами свидетельствует о неравномерности ценовой политики и влиянии поставщиков.

Таким образом, подорожание продуктов в Одессе охватывает разные категории – от хлебобулочных изделий до молочной продукции и рыбы, что ощутимо влияет на расходы семей.

Эксперты советуют жителям сравнивать предложения нескольких супермаркетов и планировать закупки заранее, чтобы снизить финансовое давление на семейный бюджет. Рост стоимости продуктов в апреле может продолжиться из-за логистических затрат и колебаний поставок.

