Подорожчання продуктів в Одесі продовжує впливати на вартість базових товарів, свідчать останні дані з супермаркетів міста, передає Politeka.net.

Інформацію про це українцям надає сайт Мінфін.

Батон Київський Нарізний (500 г) нині коштує в середньому 39,93 грн. Порівняно з березнем 2026 року, коли середня ціна становила 38,84 грн, відбулося підвищення на 1,86 грн. Найдешевший батон пропонують у Auchan – 39,40 грн, найдорожчий – у Novus за 40,46 грн. Ціна демонструє невеликі коливання протягом місяця.

Сметана Простонаше 20% (340 г) подорожчала суттєвіше. Середня вартість у квітні досягла 68,49 грн, тоді як у березні вона була 56,91 грн. У Megamarket та Novus продукт коштує 70,50 грн, а в Metro – 64,48 грн. Зростання на 15,78 грн за місяць відображає тенденцію до підвищення цін на молочні товари.

Короп патраний (1 кг) показав найбільший приріст. Середня ціна зросла до 287,00 грн, що на 22,00 грн більше, ніж у березні. У Megamarket риба коштує 345,00 грн, а в Novus – 229,00 грн. Різниця між магазинами свідчить про нерівномірність цінової політики та вплив постачальників.

Таким чином подорожчання продуктів в Одесі охоплює різні категорії – від хлібобулочних виробів до молочної продукції та риби, що відчутно впливає на витрати родин.

Експерти радять мешканцям порівнювати пропозиції кількох супермаркетів і планувати закупівлі заздалегідь, щоб зменшити фінансовий тиск на сімейний бюджет. Зростання вартості продуктів у квітні може продовжитися через логістичні витрати та коливання постачання.

