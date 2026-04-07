Подорожание продуктов в Запорожье продолжает оказывать влияние на потребительскую корзину города, сообщает Politeka.net.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Данные супермаркетов за март-апрель 2026 показывают заметное повышение цен на молочные продукты, фрукты и мясо, что отражает общие тенденции инфляции и сезонные колебания поставок.

Сыр плавленый Ферма Дружба 55% (70 гр) вырос в средней стоимости до 33,10 грн. Это на 8,60 грн больше, чем в марте. В Auchan его продают по 33,10 грн., а среднемесячная цена в прошлом месяце составляла 25,88 грн. Основным фактором повышения эксперты называют рост затрат на производство и транспортировку, а также влияние акций и локальных предложений.

Фрукты показали еще больший динамичный рост. Апельсины премиум (1 кг) поднялись в среднем до 84,15 грн., что на 9,85 грн. больше, чем в предыдущем месяце. Самые низкие цены зафиксированы у Auchan – 78,30 грн, самые высокие у Novus – 89,99 грн. Отмечается четкая связь с сезонностью и колебанием импортных поставок, что традиционно влияет на стоимость цитрусовых в весенний период.

Мясные продукты показывают более стабильную тенденцию. Свинина грудинка (1 кг) выросла всего на 1,39 грн., до 213,62 грн. в среднем. В Megamarket ее продают по 229,00 грн., Metro – 206,96 грн., Auchan – 204,90 грн. Такая разница объясняется региональными особенностями логистики и условиями снабжения.

Аналитики отмечают, что подорожание продуктов в Запорожье происходит неравномерно: наибольшее давление испытывают покупатели фруктов и молочных товаров, в то время как мясные позиции остаются сравнительно стабильными. Потребителям советуют планировать закупки, сравнивать цены в разных сетях и обращать внимание на акционные предложения, чтобы минимизировать влияние инфляции на семейный бюджет.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: где в городе можно получить помощь.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кто может рассчитывать на участие в программе.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области: какие расценки теперь будут действовать.