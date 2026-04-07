Подорожчання продуктів у Запоріжжі продовжує впливати на споживчий кошик міста, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Дані супермаркетів за березень–квітень 2026 року показують помітне підвищення цін на молочні продукти, фрукти та м’ясо, що відображає загальні тенденції інфляції та сезонні коливання постачання.

Сир плавлений Ферма Дружба 55% (70 гр) зріс у середній вартості до 33,10 грн. Це на 8,60 грн більше, ніж у березні. В Auchan його продають по 33,10 грн, а середньомісячна ціна минулого місяця становила 25,88 грн. Основним фактором підвищення експерти називають зростання витрат на виробництво та транспортування, а також вплив акцій та локальних пропозицій.

Фрукти показали ще більший динамічний ріст. Апельсини преміум (1 кг) піднялися в середньому до 84,15 грн, що на 9,85 грн більше, ніж у попередньому місяці. Найнижчі ціни зафіксовані в Auchan – 78,30 грн, найвищі в Novus – 89,99 грн. Спостерігається чіткий зв’язок із сезонністю та коливанням імпортних поставок, що традиційно впливає на вартість цитрусових у весняний період.

М’ясні продукти демонструють більш стабільну тенденцію. Свинина грудинка (1 кг) зросла всього на 1,39 грн, до 213,62 грн у середньому. В Megamarket її продають по 229,00 грн, Metro – 206,96 грн, Auchan – 204,90 грн. Така різниця пояснюється регіональними особливостями логістики та умовами постачання.

Аналітики відзначають, що подорожчання продуктів у Запоріжжі відбувається нерівномірно: найбільший тиск відчувають покупці фруктів та молочних товарів, тоді як м’ясні позиції залишаються порівняно стабільними. Споживачам радять планувати закупівлі, порівнювати ціни у різних мережах та звертати увагу на акційні пропозиції, щоб мінімізувати вплив інфляції на сімейний бюджет.

