Дефицит продуктов в Кировоградской области формируется под влиянием роста затрат на производство и сокращение качественного предложения на рынке.

Дефицит продуктов в Кировоградской области усугубляется на фоне прогнозируемого роста стоимости хлеба и сокращения предложения качественных яблок, сообщает Politeka.net.

Эксперты предупреждают о постепенном подорожании базовых товаров в ближайшее время.

По оценкам специалистов Института аграрной экономики, в апреле цены на хлебобулочные изделия поднимутся по меньшей мере на 2–3%. Пшеничный хлеб высшего сорта может стоить до 64 гривен за килограмм, в то время как ржаной приблизится к отметке 54 гривны. Батон также подорожает и составит примерно 33–34 гривен за стандартный вес.

Причиной изменений является увеличение затрат на электроэнергию, транспортировку и оплату труда. Предприятия вынуждены использовать альтернативные источники питания из-за повреждений инфраструктуры, что повышает себестоимость производства. Логистика также играет немаловажную роль, формируя значительную долю конечной цены.

Отдельно фиксируется напряжение на рынке фруктов. В Украине сокращается количество качественных яблок из-за нарушения сроков сбора урожая. Часть продукции попала в хранилища уже перезрелой, что повлияло на ее хранение и пригодность к продаже.

Дополнительным фактором стало то, что отдельные аграрии не применяли технологии контроля созревания. В результате объемы товарной продукции уменьшаются быстрее, чем прогнозировалось, что создает предпосылки к повышению цен.

Таким образом, дефицит продуктов в Кировоградской области формируется под влиянием роста затрат на производство и сокращение качественного предложения на рынке. Специалисты ожидают дальнейшего удорожания и советуют избегать чрезмерных закупок, чтобы не провоцировать дополнительное давление на цены.

Источник: Главред

