Дефіцит продуктів у Кіровоградській області формується під впливом зростання витрат у виробництві та скорочення якісної пропозиції на ринку.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області посилюється на тлі прогнозованого зростання вартості хліба та скорочення пропозиції якісних яблук, повідомляє Politeka.net.

Експерти попереджають про поступове подорожчання базових товарів уже найближчим часом.

За оцінками фахівців Інституту аграрної економіки, у квітні ціни на хлібобулочні вироби зростуть щонайменше на 2–3%. Пшеничний хліб вищого ґатунку може коштувати до 64 гривень за кілограм, тоді як житній наблизиться до позначки 54 гривні. Батон також подорожчає і сягне приблизно 33–34 гривень за стандартну вагу.

Причиною змін є збільшення витрат на електроенергію, транспортування та оплату праці. Підприємства змушені використовувати альтернативні джерела живлення через пошкодження інфраструктури, що підвищує собівартість виробництва. Логістика також відіграє важливу роль, формуючи значну частку кінцевої ціни.

Окремо фіксується напруження на ринку фруктів. В Україні скорочується кількість якісних яблук через порушення термінів збору врожаю. Частина продукції потрапила до сховищ уже перезрілою, що вплинуло на її збереження та придатність до продажу.

Додатковим фактором стало те, що окремі аграрії не застосовували технології для контролю дозрівання. У результаті обсяги товарної продукції зменшуються швидше, ніж прогнозувалося, що створює передумови для підвищення цін.

Таким чином, дефіцит продуктів у Кіровоградській області формується під впливом зростання витрат у виробництві та скорочення якісної пропозиції на ринку. Фахівці очікують подальше подорожчання та радять уникати надмірних закупівель, щоб не провокувати додатковий тиск на ціни.

