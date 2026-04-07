Графики отключения света в Харьковской области на 8 апреля будут введены в части региона из-за плановых работ, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении нескольких общин.

Плановые и профилактические работы направлены на повышение надежности электроснабжения и предотвращение возможных аварий в сетях. Следует предварительно ознакомиться с графиком отключения света в Харьковской области на 8 апреля, где возможны временные перебои с электроснабжением, чтобы вовремя подготовиться.

Графики отключения света в Харьковской области на 8 апреля охватят село Нове Мажарове с 8 до 17 часов по следующим адресам:

Шевченко — 1; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 4; 5; 6; 7А; 8; 9

Тракторна — 1; 10; 15; 16; 19; 2; 21; 22; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 38; 4; 41; 42; 46; 5; 7; 8; 9

Харкивська — 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48

Центральна — 1; 10; 12; 15; 16; 17; 18; 2; 22; 24; 26; 52; 6; 8; 9.

Ограничения будут введены в селе Зачепыливка с 08:00–17:00. Обесточат дома, находящиеся по адресам:

Весняна — 10; 11; 11А; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 2; 20; 23; 26; 27; 28; 29; 2А; 3; 30; 31; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 47А; 48; 5; 50; 54; 56; 58; 6; 7; 9

Польова — 1; 10; 11; 13; 15; 17; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Садова — 20Б; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54А; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 74; 76; 78; 79; 80; 81

Центральна — 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 117А; 117Б; 117Г; 117Д; 118; 120; 121; 122; 124; 126; 128

Шевченка (пров.) — 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 19; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

Кроме этого, будут продолжаться обесточивание и в селе Займанка. Ограничения будут продолжаться с 9 до 17 часов по следующим адресам:

Вышнева — 11; 12; 13; 16; 18; 2; 4; 9

Кыивська — 3; 4; 5; 7; 8

Лыманська — 1; 11; 12; 3; 4; 5; 6; 7; 8

Лозивська — 1; 2; 3

Набережна — 3; 4; 5; 7; 8

Новоселивська — 1; 10; 10А; 11; 13; 14; 2; 3; 5; 5А; 6; 7; 8; 9

Орильська — 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

Прыднипровська — 1; 3; 4; 5; 5А; 6; 7А; 8; 9

Шкильна — 1; 2; 3; 4; 5; 6.

С 9 до 17 часов будут дополнительно выключать электричество в селе Семенивка. Однако свет исчезнет в домах, расположенных на следующих улицах:

Центральна — 1; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 2; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 38А; 39; 40; 41; 42; 43А; 44; 45; 46; 48; 48А; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 59; 59А; 6; 60; 60А; 61; 62; 63; 64; 8; 9

Садова — 10; 11; 13; 16; 17; 20; 22; 24; 25; 27; 3; 30; 5

Украинська — 13; 14; 15; 2; 5; 6; 7; 9

Шкильна — 1; 16; 17; 18; 19; 20; 24; 25; 27; 28; 29; 3; 30; 32; 33; 34; 35; 37; 38; 39; 40; 41; 44; 46; 47; 48; 48А; 49; 50; 51; 52; 55; 58; 60; 61; 62; 63; 64; 66; 68; 69.

