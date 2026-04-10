Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области доступны в рамках работы социальных центров и гуманитарных штабов, сообщает Politeka.

В регионе действуют как государственные учреждения, так и пространства, где обеспечивают поддержку благотворители.

В них можно получить не только бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области, но и другую гуманитарную поддержку.

В частности, областной социальный центр матери и ребенка принимает внутри перемещенных лиц на временное проживание. Здесь семьи с детьми могут остаться на несколько дней, пока ищут постоянное жилье.

Людям предоставляют возможность приготовить еду, воспользоваться душем и переночевать в положенных условиях. Центр обеспечивает детским питанием, средствами гигиены и постельным бельем.

Бесплатные продукты питания для ВПЛ и пенсионеров поступают от благотворителей в Кировоградской области. Получить подробную информацию можно по телефону +380932946061.

Еще одним местом, где можно получить помощь, является Центральноукраинское государственное здание художественного и технического творчества Helen Arutunian.

Здесь оказывается психологическая поддержка, а также можно использовать укрытие во время воздушной тревоги. Заведение работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00 по адресу ул. Вокзальная, 14

Дополнительно в понедельник, среду и пятницу в 11:00 проводят мастер-классы для детей и взрослых. За справками можно обращаться по телефонам +380501725751 и +380509740427.

Отдельно работает гуманитарный штаб на базе Школа УПК №26 ДУЗ ДЮЦ "Зорецвит" по адресу Студенческий бульвар, 21.

В этом пункте переселенцы могут получить горячие обеды, одежду, детское питание и продовольственные наборы, позволяющие обеспечить базовые потребности.

