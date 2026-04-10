Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області доступні в межах роботи соціальних центрів та гуманітарних штабів, повідомляє Politeka.
У регіоні діють як державні установи, так і простори, де підтримку забезпечують благодійники.
У них можна отримати не лише безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області, а й іншу гуманітарну підтримку.
Зокрема, обласний соціальний центр матері та дитини приймає внутрішньо переміщених осіб на тимчасове проживання. Тут родини з дітьми можуть залишитися на кілька днів, поки шукають постійне житло.
Людям надають можливість приготувати їжу, скористатися душем та переночувати у належних умовах. Центр забезпечує дитячим харчуванням, засобами гігієни та постільною білизною.
Безкоштовні продукти харчування для ВПО та пенсіонерів надходять від благодійників у Кіровоградській області. Отримати детальну інформацію можна за телефоном +380932946061.
Ще одним місцем, де можна отримати допомогу, є Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості Helen Arutunian.
Тут надається психологічна підтримка, а також можна скористатися укриттям під час повітряної тривоги. Заклад працює з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 18.00 за адресою вул. Вокзальна, 14.
Додатково у понеділок, середу та п’ятницю об 11.00 проводять майстеркласи для дітей і дорослих. За довідками можна звертатися за телефонами +380501725751 та +380509740427.
Окремо працює гуманітарний штаб на базі Школа НВК №26 ДНЗ ДЮЦ "Зорецвіт" за адресою Студентський бульвар, 21.
У цьому пункті переселенці можуть отримати гарячі обіди, одяг, дитяче харчування та продовольчі набори, які дозволяють забезпечити базові потреби.
