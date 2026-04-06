Графики отключения света в Кировоградской области на 7 апреля будут действовать только в отдельных населенных пунктах из-за проводимых энергетиками работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

На 7 апреля в Кировоградской области запланированы графики отключения света, которые затронут ряд населенных пунктов и значительное количество адресов. Жителям советуют заранее ознакомиться с перечнем улиц и домов, где возможны временные обесточивания, чтобы лучше спланировать свой день и снизить возможные бытовые неудобства.

С 09:00-17:00 будут выключать элетрику в Олексиивке. Ограничения охватят следующие улицы:

Мальовныча — 1, 3–7, 7А, 8–10, 12–15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18–19, 19А, 20–23, 23А, 24, 24А, 26–29, 31–34, 36, 38–39, 39А, 40–41, 41А, 42, 42А, 43, 46, 46А, 48–52, 53А, 54А, 55–56, 56А, 57–58, 60, 62–63, 65–68, 68А, 69, 69А, 69Б, 70–71, 75, 77–78, 78А, 79, 81, 81А, 82–86, 88, 159, 170

Садова — 1–8, 8А, 10

Садовый пров. — 11

Хлиборобив — 4, 6, 6А, 9А, 11, 15–16, 18–19, 19А, 20–21, 23–29, 32–38, 40, 40А, 41А, 42–44, 46, 48–52, 52А, 53–54, 57А, 60Б, 62–64, 66, 69–78, 80–82, 82А, 83, 85, 85А, 87–88, 88А, 90–93, 93А, 94–96, 96А, 97, 99–100, 101А, 102–103, 104А, 105, 106А, 108, 110, 112, 112А, 113, 115, 119, 121, 125–126, 128–129, 133

С 09:00–17:00 будут продолжаться дополнительные ограничения в селе Осытняжка на следующих улицах:

Божедаевська — 1А, 2, 4, 4А, 5–8, 10, 12–18, 20, 20А, 21–28, 28А, 28Б, 29–31, 31А, 32–35, 35А, 36А, 37, 39, 41–42, 44–57, 59–65, 65А, 66, 66А, 67–69, 71–72, 75–77, 77Б, 78–80, 81А, 83, 85–88, 88А, 90–96, 98, 101–103, 105, 108–114, 116, 121

Ингульська — 1А, 6, 6А, 7, 7А, 9–10, 12–16, 18–19, 20А, 24–28, 30–32, 34–35, 37, 37А, 38–39, 41, 43–44, 44А, 45–49, 51, 53, 53А, 55–60, 62, 64, 68, 70–76, 78–82, 85, 88, 90, 92, 96, 98, 102, 106, 108, 112, 114, 118

Центральна — 1–3, 5–7, 9–10, 12–19, 21–28, 30–31, 33, 35, 41, 45, 47, 49, 51–62, 64, 64А, 65–69, 71, 74–75, 79–81, 83, 85–88, 91–95, 95А, 97–102, 103А, 104–109, 111, 113, 115, 117, 119–124, 126–129, 131, 131А, 135, 137

Черемушкы — 1–31, 31А, 32–35, 37, 40–41, 45, 47, 51

Садова — 1–3, 5–8, 10–12, 12А, 13–14, 16–17, 19–24, 26–28, 28А, 29–32, 34–35, 37–46, 50, 52–55, 67, 70

С 09:00-16:00 в населенном пункте Аджамка будут продолжаться отключения электричества. Они будут продолжаться в домах по следующим адресам:

Європейська — 2–7, 7А, 10–13, 15, 17–27, 27А, 28–40, 42–58, 59А, 61–76, 78, 80, 82, 84–91, 93–97, 99–105, 108–110, 111Б, 112–114, 116–117, 120, 122, 124, 126–128, 132, 134, 138, 140, 142, 144, 146, 148

Рична — 6, 8–11, 13–14, 18, 20, 24, 26, 30, 34, 36, 40, 42, 46, 48, 48А, 50, 52, 54, 58, 60, 64А, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 88, 92, 94

Аджамська — 1–3, 5–8, 10–12, 14–16, 19–20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56

Веселый пров. — 1–4, 4А

Весняна — 4–5, 7, 11

Героив Украины — 11, 17, 19, 23, 25, 27, 31, 35, 37, 39, 41, 42А, 43, 45–51, 53–55, 57–63, 65–73, 75–78, 78А, 79, 82–86, 88, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 110, 112, 114, 116

Камяный пров. — 1, 3–9, 11

Козацька — 2, 4, 10, 12, 24, 26, 30

Козацькый пров. — 14, 16, 20, 22, 28

Пасична — 2, 4, 23–25, 27, 30, 33, 35, 37, 43, 45, 47, 52

Покровська — 80, 82, 85–86, 91А

Синна — 2–4, 6, 8, 10–11, 13, 16–19, 25, 28–29, 32, 35, 37, 41, 45, 47–49, 51–52, 54, 56, 58–61, 63, 65, 67, 69

Спортывна — 3–4, 7, 11

Ставкова — 1, 1Б, 3–9, 11–13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 41

Червоноярськый пров. — 2, 2А, 3

Шевченка — 13А, 15, 17, 19, 23, 25, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Яружна — 1, 19, 21, 23.

