Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области назначаются не всем, а только гражданам, которые отвечают определенным условиям, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил Пенсионный фонд.

Речь идет о ежемесячной доплате в Кировоградской области в размере 1038 гривен, которую могут получать пенсионеры от 80 лет. Она предназначена для людей, проживающих самостоятельно и не имеющих трудоспособных родственников, обязанных их содержать. При этом место нахождения таких родственников не суть важно — они могут быть как в Украине, так и за рубежом.

Одним из ключевых условий является наличие подтвержденной потребности в постоянном постороннем уходе из-за состояния здоровья. Для этого необходимо получить соответствующее медицинское заключение. Первым шагом является обращение к семейному врачу, который оценивает состояние пациента и при необходимости направляет его на врачебно-консультативную комиссию.

Она принимает окончательное решение и выдает справку, подтверждающую, что человек не может самостоятельно себя обслуживать. Обычно это касается лиц с тяжелыми хроническими заболеваниями, ограниченной подвижностью или инвалидностью.

Размер доплаты определяется на основе прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2595 гривен, а сама надбавка равняется 40 процентам от этой суммы, то есть 1038 гривен ежемесячно.

После получения медицинского заключения пенсионеру необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением. В пакет документов прилагаются паспорт, идентификационный код и справка врачебно-консультативной комиссии. Именно этот документ основан для назначения выплаты, без него надбавка не начисляется.

Последние новости Украины:

